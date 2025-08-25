Amnistía Internacional critica el pacto entre FC Barcelona y la República Democrática del Congo

El 'sportwashing' es un término que sirve para denominar el uso del deporte para limpiar la imagen de países con graves abusos de derechos humanos. Este concepto es el que ha utilizado Amnistía Internacional para criticar el acuerdo publicitario que firmaron FC Barcelona y República Democrática del Congo el pasado 30 de julio, en el que el club se embolsará 10 millones cada año de los cuatro que dura la colaboración. En el anuncio, el conjunto culé aseguró que el trato tenía como objetivo "promover el fútbol y la cultura del deporte y la paz".

La realidad del Congo

Sin embargo, la organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos ha calificado el acuerdo como un "blanqueo deportivo", alegando que la situación que se vive en el país africano, "un país inmerso en un conflicto armado con Ruanda que ha dejado miles de víctimas", no puede ser ocultada mediante un patrocinio en la espalda de la camiseta de entrenamiento del cuadro culé.

Acuerdo FC Barcelona - República Democrática del Congo / FC Barcelona

Además de incidir en la crueldad de la guerra que atraviesa el territorio, donde la institución asegura que se han cometido "violaciones colectivas de mujeres y abusos generalizados contra los derechos humanos de la población civil", Amnistía Internacional destaca los numerosos casos de 'sportwashing' que se producen en el ámbito deportivo. Para ellos, "ejemplos sospechosos" son el Mundial de Qatar de 2022, Cristiano Ronaldo jugando para Al-Nassr o Rafa Nadal convirtiéndose en el embajador de la Federación Saudí de Tenis.

Más clubes involucrados

En el otro lado del conflicto armado en el que vive el Congo se encuentra Ruanda, nación que también ha ampliado su red de clubes colaboradores entre las que se encuentran Arsenal, Paris Saint-Germain o Bayern de Múnich, algunos de los equipos más importantes de Europa. El último en unirse ha sido otro español, el Atlético de Madrid, que también lucirá el lema 'Visit Rwanda' en las equipaciones de entrenamiento de sus equipos masculino y femenino.