Dardo de Jack Grealish a Pep Guardiola

El Everton estrenaba estadio el pasado domingo 24 de agosto tras despedirse de Goodison Park después de 133 años. En 1892 se mudaron a Goodison Park por la subida del alquiler de Anfield, y en 2025 se han mudado a su nuevo estadio, el Hill Dickinson Stadium. El día de ayer fue un día histórico para los ‘toffees’ por el estreno de su nuevo estadio e hicieron un gran partido para llevarse los primeros tres puntos de la historia del Hill Dickinson. El primer goleador de la historia fue Iliman Ndiaye y el primer asistente Jack Grealish. Además, el extremo senegalés fue el autor del último gol en Goodison Park contra el Southampon el pasado 18 de mayo. Los ‘Blues’ vencieron 2-0 al Brighton en la segunda jornada de la Premier League. Los protagonistas del partido fueron Jack Grealish con sus dos asistencias de gol y Jordan Pickford que detuvo un penalti a Danny Welbeck en los minutos finales del encuentro.

Hill Dickinson nuevo estadio del Everton / X

Grealish se unió al Everton al principio de este mes. Llegó como cedido con opción de compra no obligatoria por 58 millones de euros, que los ‘toffees’ podrán ejecutar al final de la temporada. El jugador de Birmingham apenas disputó 715 minutos en Premier League la pasada campaña con el Manchester City. Este verano se ha mudado a Liverpool en busca de minutos, que no disponía con Pep Guardiola, para intentar impresionar al seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel, y por tanto, ser uno de los convocados para el próximo mundial.

El extremo de 29 años es la tercera vez en su carrera que registra al menos dos asistencias en un partido de la Premier League ( tres contra el Liverpool en octubre de 2020 y tres contra el Leeds en diciembre de 2022), aunque pudieron ser tres, pero McNeil, solo dentro del área no hizo un disparó certero al balón y fallo una ocasión clara. Con las dos asistencias de ayer, el jugador de 29 años mejora sus estadísticas de asistencias de Premier League de la temporada pasada.

Dardo a Guardiola

En los medios de Sky Sports, el extremo inglés le lanzó un dardo a Pep Guardiola. Grealish dijo: “Para mí, lo principal es disfrutar del fútbol, disfrutar jugando cada día. Quizás en los últimos dos años no me he desenamorado, pero no he disfrutado del fútbol tanto como debería. Mi familia me lo dijo un par de veces. Pero me encanta el fútbol y quiero tener esa sensación cuando te despiertas el día del partido y estás deseando salir. Así me sentí hoy, y espero que mi actuación lo haya demostrado.”

Con los nuevos fichajes Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall y Thierno Barry como titulares, Moyes ahora quiere ver al Everton incorporar más jugadores que puedan llevar al club a su nueva era. "En todo caso, lo que nos ha faltado aquí es un poco de calidad y estilo", dijo Moyes, quien espera que el acuerdo con Tyler Dibling del Southampton se complete en los próximos días.