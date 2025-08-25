Pedrerol dice basta con Vinícius: "Qué pereza me da"

Vinicius Jr fue uno de los nombres propios en el partido entre el Real Oviedo y el Real Madrid. El brasileño fue suplente por decisión de Xabi Alonso, lo que provocó un terremoto tanto en los medios de comunicación deportivos como en las redes sociales. A pesar de todo, el extremo entró en la segunda parte y fue decisivo con una asistencia y un gol en la recta final del encuentro.

Sus acciones sobre el césped con balón no fueron lo único que llamó la atención con el futbolista. Ya en el banquillo fue captado por las cámaras de DAZN bostezando mientras transcurría el encuentro. Una vez saltó al campo, vio la tarjeta amarilla por simular un penalti en el área del Oviedo, hizo gestos al colegiado en la celebración del gol de Mbappé y mandó al Oviedo a Segunda, dirigiéndose directamente a la grada con un gesto reprobable.

El show de Vini no pasó desapercibido. El brasileño empieza a generar hartazgo con sus gestos, algo que quedó en evidencia, por ejemplo, en el discurso de Josep Pedrerol nada más empezar El Chiringuito. Un inicio de programa que se ha hecho viral y que refleja el sentir de muchos aficionados con las polémicas constantes que rodean al futbolista del Real Madrid.

Qué bueno es Vinicius, pero con empate a cero, de risas en el banquillo", empezó afirmando Pedrerol. "Qué bueno es Vinicius, pero con empate a cero, bostezando en el banquillo. Qué bueno es Vinicius, pero con el gol de Mbappé, dirigiéndose al árbitro y a la grada, mientras Mbappé le tapaba la boca. Qué bueno es Vinicius, pero cuando ha marcado ha mandado al Real Oviedo a Segunda. Qué bueno es Vinicius, pero qué pereza me da", sentenció el presentador del programa.

Una respuesta rotunda a lo sucedido en el Carlos Tartiere que fue secundada por otro de los redactores del programa, Edu Aguirre. "Es muy feo mandar a Segunda a una afición que lleva 24 años pasándolo muy mal, con la ilusión que yo he vivido en las calles de Oviedo, sin haber rivalidad alguna entre el Madrid y el Oviedo, ni siquiera entre Vinicius y el Oviedo. Ha sido un gesto muy feo. A mí me ha dolido la situación", explicó en el programa.

Lejos de retractarse por su comportamiento, la respuesta de Vinicius Jr en redes sociales dejó en evidencia que no está dispuesto a cambiar. "Yo soy así", escribió en su cuenta de Instagram junto a varios emojis de guiños. Una frase que reafirma que las polémicas del brasileño con otros rivales y aficiones están muy lejos de terminar.