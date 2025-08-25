Vinicius reincide en Oviedo de sus errores en Mestalla

Pese al comienzo de una nueva temporada del campeonato liguero español, nada parece haber cambiado para Vinicius Júnior. El Real Madrid venció la noche del domingo en su primera visita al Carlos Tartiere tras el regreso del Real Oviedo a la élite del fútbol nacional (0-3). Pese a que el brasileño apenas disputó media hora de partido debido a que partió desde el banquillo, al '7' le dio tiempor a marcar un gol, asistir en otro y, como ya es habitual, a ser protagonista por sus gestos antideportivos hacia la grada local.

Xabi Alonso decidió mandar un mensaje a Vinicius. En la victoria del Real Madrid en su estreno liguero en el Santiago Bernabéu ante Osasuna, el brasileño formó parte del once del técnico madridista. Pero al ex del Bayer Leverkusen no le convenció lo que vio en la primera jornada y en Oviedo optó por sentarlo en el banquillo. Fue en esos mismos asientos donde su mala actitud comenzó a florecer, con un bostezo que captaron las cámaras.

En el 63' saltó al césped en sustitución de su compatriota Rodrygo ante los pitidos de la afición carbayona. Una vez más, Vinicius fue incapaz de centrarse únicamente en lo que transcurría en el verde. Los ánimos continuaron encendiéndose cuando Ricardo de Burgos lo amonestó por simular una falta. A base de silbidos y gritos de "tonto, tonto", el Tartiere puso el dedo en la llaga, desatando la rabia del jugador del Real Madrid.

Fue entonces cuando los espectadores presenciaron la antideportividad y mala actitud de Vinicius. Malas caras, actitud desafiante y protestas continuas y subidas de tono al colegiado fueron algunas de las perlas que dejó el brasileño en sus 27 minutos de partido. Pero lo peor estaba por llegar. Y es que las cámaras de televisión captaron cómo con las manos el '7' madridista se dirigía a la grada y hacía el gesto de "a Segunda" ya tan habitual en él.

Un gesto reincidente

No es la primera vez que Vinicius se enfrenta a la afición rival y levanta el dedo índice y el medio para después señalar hacia abajo, insinuando el descenso a Segunda División. El brasileño lo ha hecho en sus últimas dos visitas a Mestalla, en las que ha sido expulsado de manera consecutiva, en mayo de 2023 y en enero de 2025. También lo hizo en Vallecas, en la visita del Real Madrid al Rayo Vallecano en diciembre de 2024.

"Yo soy así"

Vinicus ha justificado su reprochable actitud en sus redes sociales, en las que ha publicado una foto de la celebración del gol que marcó ante el Oviedo en la que con una mano señala su oreja y con la otra a la grada. El mensaje que acompaña a la imagen dice "Yo soy así" acompañado por varios emoticonos de guiños.