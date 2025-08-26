Chelsea declara la guerra al Liverpool por su nueva estrella

El encuentro, que finalizó la segunda jornada de Premier League entre el Liverpool y el Newcastle, se ha convertido ya, en candidato a mejor partido de la temporada. Aunque el partido estaba lleno de estrellas y tenía los focos puestos en Isak, fue un joven futbolista de 16 años quien se llevó el protagonismo del partido. Rio Ngumoha salió en el descuento con 2-2 y cuestión de minutos marcó el gol de la victoria.

El gol con el que Rio Ngumoha dio el triunfo al Liverpool ante el Newcastle / EFE

El extremo inglés firmó el pasado mercado por el Liverpool procedente del Chelsea en un traspaso con polémica. El conjunto de Merseyside rompió sus normas de la cantera, ofreciendo un contrato al jugador superior a los límites salariales establecidos por el propio club. Los Blues por su parte consideran que el fichaje no fue justo y se les escapó un 'talento generacional'. El Chelsea exige que el Liverpool les pague una compensación por Rio Ngumoha después de que el jugador se marchara gratis en 2024.

La decisión será tomada por un tribunal de la Premier League. El Chelsea es consciente que es difícil, pero consideran su actuación de ayer un factor determinante para que la liga les dé la razón.

Mentalidad de estrella

La actitud del inglés es de jugador grande, en una entrevista en LFC Inside le preguntaron sobre cuáles eran sus objetivos en el futuro y su respuesta fue ambiciosa, "Creo firmemente que algún día puedo ganar el Balón de Oro. Quiero ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos y convertirme en una leyenda". Ngumoha se ha convertido en el goleador más joven de la historia del Liverpool y el cuarto de toda la Premier League.