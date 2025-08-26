El futuro de Lunin se complica en el Real Madrid y Mourinho lo quiere en el Fenerbahçe

El porvenir de Andriy Lunin en el Real Madrid continúa envuelto en incertidumbre. Pese a su deseo de triunfar en el conjunto blanco, el guardameta ucraniano es consciente de que su rol como suplente de Thibaut Courtois le impide sumar los minutos necesarios para consolidarse como titular. Con el mercado de fichajes en su recta final en las principales ligas europeas, el portero empieza a valorar seriamente su futuro lejos del Santiago Bernabéu, tal y como informó Diario AS.

Lunin y Courtois, durante la Supercopa de Europa 2024. / MARISCAL / EFE

En este escenario, el Fenerbahçe de José Mourinho se ha convertido en uno de los pretendientes más firmes para hacerse con sus servicios. El club de Estambul atraviesa un momento delicado con su actual portero, Dominik Livakovic, cuya etapa en Turquía podría llegar a su fin antes de lo esperado. La entidad otomana ya ha remitido una carta de interés al Real Madrid para conocer de primera mano las condiciones contractuales de Lunin y explorar la viabilidad de un traspaso.

Mourinho apunta a Lunin como prioridad

El fichaje de Livakovic por el Fenerbahçe, procedente del Dinamo de Zagreb, no ha dado el rendimiento esperado ni ha convencido al club turco. El croata no está cómodo en Estambul y tampoco el club con él, por lo que ambas partes buscan una salida rápida. El Fenerbahçe negocia actualmente con el Nottingham Forest una cesión que incluiría incluso asumir parte del salario del guardameta para acelerar su marcha. En ese contexto, Mourinho ha señalado a Lunin como el candidato ideal para reforzar la portería. El técnico portugués, conocedor de la necesidad de contar con un arquero fiable para competir en Turquía y en Europa, quiere al ucraniano como reemplazo directo del internacional croata.

José Mourinho, entrenador del Fenerbahce / EFE

El Galatasaray, a la espera

Mientras tanto, el otro gran club de Estambul también mantiene a Lunin en su radar. El Galatasaray, que afronta el final de la era de Fernando Muslera tras 14 años como dueño de la portería, trabaja activamente en la búsqueda de un recambio de garantías. Sus principales objetivos son nombres como Ederson, Lammers o Sommer, pero la opción del ucraniano sigue abierta si esas operaciones se complican. Aunque no es su primera opción, el interés del Galatasaray por Lunin no puede descartarse del todo, lo que convierte al guardameta madridista en protagonista de un inusual pulso entre los dos gigantes turcos en este cierre de mercado.