Más leña al fuego en el Getafe por Christantus Uche

Christantus Uche es el nombre por antonomasia de los últimos días del mercado de fichajes. El futbolista del Getafe está en boca de todos no solo por su salida a la Premier League, sino por la necesidad del cuadro madrileño de deshacerse de sus servicios, en contra de su voluntad, para inscribir a sus fichajes, abriendo un debate entre los seguidores de LaLiga que ven cómo todo su potencial pone rumbo a Inglaterra.

El cruce de declaraciones es evidente. José Bordalás no quiere desprenderse de su futbolista, al sentir que perdería a una pieza trascendental en su esquema, y Ángel Torres se ve en la obligación de desprenderse del jugador en contra de su voluntad. Después de que el entrenador azulón dijera que está "en contra de que se vaya" porque es un futbolista "importantísimo", asegurando que si se va tendrán “un problema muy grave”, el presidente azulón no siguió su discurso.

“No, se va a Francia, no me preguntéis por qué, será que tienen allí la clínica”, matizó sobre el reconocimiento médico que tiene que pasar Uche con el Wolves antes de mostrar su opinión sobre la operación. “Ya, su salida sería un problema grave para el equipo, pero el club necesita que se vaya, y si es así, pues se irá”, dijo ante las cámaras del ‘Chiringuito de Jugones’. Sin embargo, se atrevió a dejar la puerta entreabierta. “En la vida no hay nada seguro. Y en fútbol menos”.