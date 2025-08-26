Mijatovic: "Hay que valorar si merece la pena que Vinicius esté en el Madrid"

En la última victoria del Real Madrid, con un resultado de 0-3 en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, Xabi Alonso tomó la decisión de dejar a Vinicius en el banquillo. En su lugar entró Rodrygo, quien ocupó la banda izquierda habitual del ex del Flamengo. El brasileño ingresó al terreno de juego en el minuto 63, respondiendo a la suplencia con un gol y un pase de gol a Kylian Mbappé. No obstante, también dejó algunos detalles que confirman que el extremo sigue teniendo la nefasta actitud de las temporadas anteriores.

Como es habitual, Vinicius se 'enzarzó' en diversas ocasiones con la grada e, incluso recibió una pitada antes de salir al campo, lo que demuestra que no ha hecho demasiados amigos durante su paso por España. El 'show' comenzó cuando recibió una tarjeta amarilla por tirarse en el área contraria simulando un penalti que no concedió el árbitro. Más tarde, durante la celebración del 0-2, Mbappé tuvo que taparle la boca al 'carioca', pues estaba lanzando improperios dirigidos al árbitro.

La opinión de Mijatovic

No obstante, la gota que colmó el vaso fue el gesto que hizo Vinicius con los dedos, enviando a Segunda División a la grada del Oviedo, tal y como hizo en Mestalla. Ahora, Pedja Mijatovic, exjugador del Valencia CF y del conjunto madrileño, ha opinado sobre la enésima 'rabieta' del brasileño. "Hay cosas que no cambian, no merece la pena. A mí este comportamiento no me va con la camiseta del Real Madrid. Es un jugador excelente, pero hay que valorar si merece la pena que esté en el club", ha criticado de forma tajante.

Mijatovic, en una imagen histórica con el Valencia CF / Archivo

Además, Mijatovic también ha opinado respecto a la suplencia del astro de la 'Canarinha'. "De momento Xabi lo tiene claro, quiere a los jugadores que estén bien plantados. Vini tenía su puesto con Ancelotti, pero a Xabi no le importa lo que haya hecho Vinicius hasta ahora", ha el exdirector deportivo madridista.