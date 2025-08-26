"Estoy en contra de que se vaya Uche"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, se mostró este lunes muy satisfecho con la victoria de su equipo en el Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla (1-2), la segunda después de ganar también en la primera jornada en el campo del Celta (0-2), y destacó que "hay que quitarse el sombrero con estos jugadores".

"Han hecho un gran partido en un escenario complicado y ante una gran afición", apuntó el preparador valenciano tras el encuentro, quien también destacó el partido hecho por Luis Milla, del que dijo que "es un jugadorazo".

"Hoy ha hecho un trabajo enorme. Le da mucho al equipo dentro y fuera y hoy ha sido clave, pero todos han hecho un buen trabajo y a nivel táctico han estado sobresaliente", porque "para ganar el partido hay que poner mucho orden".

Bordalás también se refirió al autor de los dos goles de su equipo, Adrián Liso, del que señaló que están "contentos con su rendimiento y está demostrando que es un buen jugador" después de que llegara "con mucha incógnita, al venir de Segunda y sin ser titular en el Zaragoza", por lo que deseó que mantenga el rendimiento.

Del delantero nigeriano Chrisantus Uche y sus opciones de ser traspasado, enfatizó que está "en contra de que se vaya" porque es un futbolista "importantísimo".

"Si se va Uche tenemos un problema muy grave", aseguró, el técnico de los azulones, quien se quejó de que "cada temporada hay que empezar de cero".

Bordalás explicó el hecho de solo hacer un cambio y además en la prolongación del partido, y dijo que "hay muchos chicos del filial que no tienen el nivel físico del resto de compañeros. Mayoral sale de lesión, por lo que solo se fue Milla, que estaba cargado".