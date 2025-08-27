Busquets abre la incógnita: el mediocentro no descarta retirarse

Sergio Busquets, el veterano mediocentro español que milita actualmente en el Inter de Miami, ha querido mantener la incertidumbre sobre su continuidad en el fútbol profesional en una rueda de prensa previa a la semifinal de la Leagues Cup contra Orlando City.

"No hay nada decidido todavía"

Busquets fue claro al apuntar que "no hay nada sobre una supuesta renovación o una supuesta retirada", confirmando que aún no tiene una decisión tomada sobre el rumbo de su carrera. Reconoció estar bien físicamente y libre de lesiones, y que su entrenador sigue contando con él como parte del equipo, por lo que su decisión será comunicada cuando llegue el momento adecuado.

Sergio Busquets, jugador y capitán del FC Barcelona, fotografiado durante la entrevista con El Periódico de Cataluña. / JORDI COTRINA

Sin pensar en el retiro inmediato

El jugador no ha querido dejar pasar la oportunidad de dejar claro que, después de dejar el FC Barcelona, no volvería a Europa. "Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla" admitió, aunque apuntó que tiene varios factores para decidir si continúa o se retira definitivamente.

Sergio Busquets. / FCB

Renovación

A esta incertidumbre se le debe sumar el contexto deportivo en el Inter de Miami. El técnico argentino Javier Mascherano, expresó su deseo de que Busquets continúe en el equipo, aunque confirmó que la decisión final dependerá del propio jugador y del club.

Además, la llegada de Rodrigo De Paul como nuevo jugador plantea desafíos en la configuración de la plantilla y podría presionar la permanencia de Busquets al final de su contrato. De momento, el jugar no ha definido si optar por el retiro o si renovar, mientras, el club y afición lo esperan con buenos ojos y con cierta expectación.