Rúben Amorim, el peor entrenador del Manchester United en la era Premier League

El banquillo de Old Trafford ha sido un tema complicado desde la marcha de Alex Ferguson del Manchester United. Desde que el técnico escocés abandonó el club, han pasado 10 entrenadores por el club, pero ninguno de ellos ha estado a su altura. El último en ocupar esa posición es Rúben Amorim, que está ante su segunda temporada en el equipo.

Alex Ferguson, en el palco del Camp Nou, durante un encuentro de la Liga Europa entre el Barcelona y Manchester United / EFE

El Manchester United es un equipo en el que la adaptación en los últimos años no ha sido fácil, son muchos los entrenadores y jugadores que han firmado por el club y pocos de ellos han mantenido o incrementado el nivel por el que se les fichó. Amorim llegó a Old Trafford tras lograr cuatro grandes temporadas en la liga portuguesa con el Sporting de Lisboa. En Inglaterra no ha podido replicar esos resultados, el equipo quedó la pasada temporada 15º en Premier League y quedó fuera en todas las competiciones.

La continuidad de Rúben Amorim no está clara, ha perdido los dos primeros partidos de liga y ha sido eliminado de la Copa de la Liga por un equipo de cuarta división. Los aficionados no están satisfechos con los resultados después de haber invertido 230 millones de euros este merado. El portugués es el entrenador con peor ratio de puntaje en la historia de la Premier League con el Manchester United, 1,33 puntos por partidos de media. En los 45 encuentros que ha disputado ha ganado 17 partidos, empatado 9 y perdido 19.

Listado de entrenadores

Amorim (1,33 ppp), Van Nistelrooy (2,5 ppp), Ten Hag (1,84 ppp), Rangnick (1,45 ppp), Carrick (2,33 ppp), Solskjaer (1,93 ppp), Mourinhio (1,97 ppp), Van Gaal (1,81 ppp), Giggs (1,75 ppp), Moyes (1,73 ppp), Ferguson (2,02 ppp).