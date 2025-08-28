Sorpresón en la Champions: la final será a las 18:00 horas

La UEFA ha anunciado hoy de forma oficial un cambio que ha sorprendido a los seguidores de la competición de clubes más importante a nivel continental. Y es que, con un comunicado que incluye declaraciones de su presidente, Aleksander Čeferin, se ha decidido que el horario de la final de la Champions League pase de las 21:00 a las 18:00 horas. La modificación no ha dejado indiferente a nadie, pero desde la institución han querido explicar los motivos de la decisión.

Los motivos del cambio

En primer lugar, quieren que adelantar el horario "facilite la asistencia de familias y niños/as al partido de fútbol de clubes más grande e importante de la temporada". Además, también ponen el foco en los aficionados que se desplazan a ver la final, quienes, según el comunicado, "tendrán mejor acceso al transporte público, especialmente después del partido, y un viaje de vuelta desde el estadio más seguro y cómodo". Por último, se habla de una "franja horaria de retransmisión más accesible, lo que contribuirá a que la final llegue a una audiencia televisiva y digital aún más amplia en todo el mundo".

Čeferin también da su punto de vista en el comunicado: "Con este cambio, situamos la experiencia de los aficionados en el centro de nuestra planificación. La final de la UEFA Champions League es el momento culminante de la temporada futbolística, y la nueva hora de inicio la hará aún más accesible, inclusiva e impactante para todos los involucrados. Si bien el inicio a las 21:00 HEC es adecuado para los partidos entre semana, un inicio más temprano el sábado para la final significa que terminará antes, independientemente de la prórroga o los penaltis, y ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar del resto de la noche con amigos y familiares, reflexionando sobre el partido de la temporada".

PSG's head coach Luis Enrique celebrates with the trophy after winning the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain and Inter Milan at the Allianz Arena in Munich, Germany, Saturday, May 31, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) / Matthias Schrader / AP

Final por la tarde

A pesar de pequeñas diferencias de minutos entre las 20:00 y las 21:00, lo cierto es que el escenario habitual de la final de la Champions League era de noche. Sin embargo, sí que hay encuentros en horarios de tarde en otras fases de esta competición. Por ejemplo, los partidos de la fase de liga en los que se enfrentarán los 36 equipos que forman parte del sorteo de esta tarde podrán comenzar tanto a las 18:45 como a las 21:00. Este año, en el Puskás Aréna de Budapest, se sabrá antes quién se corona como vencedor del duelo que decidirá al nuevo campeón de Europa.