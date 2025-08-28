Paco Jémez critica la fecha del Ibiza - Hércules: "Ahora encuentra aquí billetes de avión y hotel para 45 personas"

Paco Jémez ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Sevilla Atlético en el Grupo 2 de Primera Federación. Sin embargo, lo más mediático de sus declaraciones no ha tenido nada que ver con el encuentro de este fin de semana, sino con el calendario de la competición y sus problemas por las fechas. A raíz de los enfrentamientos como local que tendrá la UD Ibiza en las próximas jornadas, el técnico se ha quejado de la dificultad que tienen sus oponentes para volar y hospedarse en la isla en este inicio de liga: "¿Tú sabes lo que es Ibiza en verano?".

El Hércules, en problemas

El detonante de estas declaraciones no ha sido otro que los problemas que está teniendo el Hércules, rival del Ibiza el domingo 7 de septiembre en la jornada 2, para poder presentarse al partido. "Ellos tienen que venir el sábado, entonces hemos pedido que el partido se cambie. Pero es que no tienen billetes para venir", asegura el entrenador canario. "Tú les dices ocho días antes del partido que tienen que jugar el domingo a la mañana, claro que ahora encuentra aquí billetes de avión y hotel para 45 personas".

Paco Jémez / UD Ibiza

Pide soluciones

Jémez tiene razón en que Ibiza es un destino de turismo masivo en estas fechas, por eso hace un pedido a los organizadores del calendario: "Yo sí le pediría a la Federación que tuviera algo más de empatía con los equipos". La solución podría estar en retrasar el inicio de la competición o que el equipo balear jugara solamente fuera de casa a principio de curso, pero lo cierto es que se antojan complicadas ambas opciones. De momento, el partido ante el Hércules sigue en el aire, y los de Alicante avisan de que están haciendo todo lo posible para poder estar.