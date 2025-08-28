Susto para Robert Moreno: tuvo que ser hospitalizado
El exentrenador de la Selección Española sufrió una crisis hipertensiva durante un partido de la Copa de Rusia
EFE
El entrenador español Robert Moreno fue hospitalizado este miércoles a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).
"Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro", aseguró Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.
Moreno, que entrena al Sochi desde diciembre de 2023, se sintió mal a falta de menos de un cuarto de hora para el final del encuentro, coincidiendo con el primer gol de su equipo y con un 1-3 en el marcador.
Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes.
El exseleccionador español, de 47 años, abandonó el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesita ser ingresado ni pasar la noche encamado.
El Sochi, que ascendió esta temporada a la división de honor, es ahora mismo colista de la liga rusa, con un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.
- Acuerdo cerrado: Largie Ramazani será la séptima incorporación del Valencia CF
- Giro radical en el futuro de Uche: La última hora de su salida
- Confirmado: Carlos Soler vuelve a La Liga
- Corberán da pistas sobre posibles cambios en el once para el partido ante el Getafe
- El Valencia, 24 horas pendiente del Leeds por Ramazani
- Sergi Canós explota ante los rumores: 'Ya está bien de decir mentiras
- Otra posible fuga del Getafe: Mayoral puede salir del club
- Corberán, obligado a cambiar su plan frente al Getafe