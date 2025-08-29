Trent, fuera de la convocatoria con Inglaterra

Thomas Tuchel ha dejado fuera de la convocatoria de Inglaterra a Trent Alexander-Arnold para los partidos clasificatorios del Mundial frente a Andorra y Serbia. La ausencia del lateral del Real Madrid es la decisión más llamativa del seleccionador, que ha dado además su primera oportunidad a Elliot Anderson y Djed Spence.

Junto a Alexander-Arnold, también se han quedado fuera Kyle Walker, Phil Foden y Jack Grealish. Por su parte, Marcus Rashford y Adam Wharton regresan a la selección, acompañados de Marc Guéhi, Tino Livramento, Jarrod Bowen y John Stones. La inclusión de Anderson y Spence responde a su buen rendimiento reciente y a la atención de Tuchel sobre jugadores jóvenes con proyección.

Trent no convence a Tuchel

El seleccionador inglés ya advirtió en mayo al lateral que debía centrarse en la faceta defensiva de su juego, recordando que cualquier error en el próximo Mundial podría costar caro al equipo. Aunque Tuchel lo considera un “lateral derecho único”, lo había incluido en su plantilla previa como mediocampista en encuentros recientes contra Andorra y Senegal. Alexander-Arnold jugó como suplente en el minuto 64 frente a Andorra y no participó en el partido contra Senegal, antes de incorporarse al Real Madrid y disputar el Mundial de Clubes y LaLiga.

Novedades y ausencias

Grealish con el dorsal 18 en el Everton / X

Elliot Anderson, de 22 años, ha sido convocado tras destacar con el Nottingham Forest y en el Europeo Sub-21 con Inglaterra. Anderson había representado también a Escocia en categorías inferiores y fue llamado por la selección absoluta escocesa en 2023. Por su parte, Jack Grealish, pese a su buen rendimiento con el Everton en la última jornada, y Kyle Walker, siguen sin convencer a Tuchel para regresar a la selección. Con esta decisión, Inglaterra combina experiencia y juventud, dejando claro que el seleccionador busca equilibrio y concentración defensiva en sus jugadores clave.