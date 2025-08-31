El Benfica sigue a la carga: Carlos Álvarez para complementar a Sudakov

Las últimas horas de mercado, y más después del descalabro sufrido en el Martínez Valero ante el Elche, se prevén agitadas en las oficinas del Ciutat de València. La necesidad de fortalecer al equipo levantinista es una obviedad, con muchas opciones a reforzar y otras piezas que deberán salir hasta que la ventana de transferencias baje su persiana. La prioridad pasa por rematar definitivamente a la plantilla que pugne por la permanencia en Primera División, aunque es consciente de que existe un riesgo elevado de perder a su gran estrella. La amenaza de que el Benfica se lleve a Carlos Álvarez sigue presente por mucho que el club portugués haya atado la incorporación de Sudakov, procedente del Shakhtar Donetsk, y con características similares al andaluz.

Diferentes fuentes aseguran a Superdeporte que la operación entre el Benfica y el jugador ucraniano es independiente a la que está cocinando con el estandarte levantinista. El ex futbolista del Shakhtar destaca por su gran capacidad para interpretar conceptos tácticos, leer el juego entre líneas, disponer de una buena conducción de balón y gozar de un buen golpeo del esférico. Los tres encuentros que jugó con los ucranianos los hizo partiendo por detrás del delantero: posición donde Carlos Álvarez desarrolló sus cualidades en categorías inferiores hasta que llegó al Ciutat de València y se le movió a la banda derecha. Una ubicación en la que ha potenciado sus virtudes y catapultado su nombre al cielo de Orriols, hasta el punto de despertar el interés de un grande de Europa.

De momento, Benfica y Levante siguen negociando, con el cuadro portugués intentando adquirir los servicios del ‘24’ tras el pellizco económico que les proporcionó la clasificación para la Champions y el conjunto valenciano priorizando sus intereses con tal de obtener los máximos ingresos posibles. Mientras, ya hubo un acercamiento entre las partes: el Benfica presentó una propuesta insuficiente, que fue replicada con una contraoferta del Levante pendiente de ser contestada.

A su vez, Álvarez vive la situación manteniéndose al margen y demostrando la profesionalidad que ha atesorado desde el primer día. Es más, jugó más de una hora contra el Elche, y de sus botas nació la oportunidad más peligrosa del equipo dirigido por Julián Calero, que mostró una versión preocupante tras sufrir la tercera derrota consecutiva. Pase lo que pase, el nombre de Carlos Álvarez ocupará siempre un lugar privilegiado en la historia del club. Su gol ante el Burgos forma parte de la eternidad granota más allá de lo que suceda en un tramo final de mercado donde todo puede suceder en Orriols.