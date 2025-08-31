Erik ten Hag fracasa en Alemania

La etapa de Erik ten Hag parece estar a punto de finalizar a pesar de haber aterrizado en Alemania hace escasos meses. El Bayern Leverkusen está planeando la destitución del sustituto de Xabi Alonso después de no haber convencido a los dirigentes del club germano en su arranque de competición, tal y como apuntan los medios ‘Kicker’ y ‘Bild’.

Ambos periódicos señalan que el parón de selecciones será el periodo sobre el que tomarán una decisión sobre el ex del Manchester United, encaminada a un cese después de tres meses con resultados muy insatisfactorios. La sonrojante derrota frente al sub 20 de Flamengo por 5-1 levantó ampollas en pretemporada, mientras que la derrota en la primera fecha de Bundesliga (1-2 contra el Hoffenheim) y el empate ante el Werder Bremen, después de ir ganando 1-3 con uno más desde el 64’, han terminado de sentenciar a Erik ten Hag.

Según ‘Bild’, "parece completamente abierta la opción de que Ten Hag sea el entrenador contra el Eintracht dentro de dos semanas. Internamente se dicen que abordarán primero el cierre del mercado y luego discutirán sobre el entrenador". Mientras, ‘Kicker’ asegura que “la situación en torno a Ten Hag y el Bayer Leverkusen se está agravando. El entrenador se enfrenta a fuertes críticas, incluso internas, y el club se niega públicamente a respaldarle. Son señales claras que hablan en su contra".