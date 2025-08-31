El exjugador del Villarreal Ben Brereton Díaz se marcha al Derby County

El Derby County ha anunciado esta tarde la cesión de Ben Brereton Díaz procedente del Southampton hasta junio de 2026. El delantero chileno es la decimotercera incorporación del equipo inglés de esta temporada tras las incorporaciones de; Agyemang por 6,9 millones de euros, Johnston (2,5), Brewster (0), Weimann (0), Batth (0), O'Donnell (0) y las cesiones de Morris, Clark, Travis, Sanderson, Ozoh y el propio Ben Brereton Díaz. Los ‘Rams’ se están reforzando para evitar el descenso a la League One ( tercera división del fútbol inglés), después de que el año pasado estuvieran a tan solo dos puntos de bajar de categoría.

Ben Brereton en Derby / X

Ben con el Villarreal

Ben Brereton Díaz llegó al Villarreal en el mercado de verano de 2023. Con el ‘Submarino Amarillo’ jugó un total de 20 partidos entre todas las competiciones (14 partidos en LaLiga, cinco en la UEFA Europa League y uno en Copa del Rey), el delantero chileno no llegó ha anotar ningún tanto con el Villarreal y tampoco repartió ninguna asistencia. El internacional chileno puede ocupar varias posiciones de ataque, tanto de extremo por la banda izquierda o de delantero centro. El exjugador del Villarreal ha jugado un total de 35 partidos internacionales con la selección de Chile y ha anotado siete goles con la ‘Roja’.

Comunicado del Derby

El Derby County ha anunciado a Ben Brereton con el siguiente comunicado:

El Derby County ha completado el fichaje de Ben Brereton Díaz en un préstamo por una temporada procedente del Southampton.El jugador de 26 años pasará toda la campaña del Sky Bet Championship 2025/26 en el Pride Park Stadium. Brereton Díaz es el decimotercer fichaje del Derby del verano y su quinto préstamo, tras las llegadas de Owen Beck, David Ozoh, Bobby Clark y Dion Sanderson. El fichaje del internacional chileno, que puede jugar en la línea de ataque, suma más experiencia en el campeonato y una opción goleadora probada al plantel de John Eustace.Ha marcado siete goles en 35 partidos para su nación, a la que representó por primera vez en 2021 y con la que se unirá durante el próximo receso internacional.En total, Brereton Díaz ha marcado más de 70 goles en más de 300 apariciones senior, incluido un mejor récord de temporada de 22 durante la campaña 2021/22, cuando fue nombrado en el Equipo del Año del Campeonato de la PFA.Ha representado a Nottingham Forest, Blackburn Rovers, el club español Villarreal, Sheffield United y Southampton durante su carrera como jugador hasta la fecha y ha jugado al más alto nivel tanto en Inglaterra como en España.

¡Bienvenido a Derby, Ben!