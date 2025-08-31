Lucas Paquetá cuelga el teléfono al Aston Villa y se besa el escudo del West Ham

A poco más de un día para que se cierre el mercado de fichajes, el nombre de Lucas Paquetá estaba en la agenda de Unai Emery para reforzar el centro del campo del conjunto de los 'Villanos'. Los recientes rumores sobre un traspaso al Aston Villa parecía que el futuro del brasileño estaba lejos de los ‘Hammers’. Según informó el periodista Fabrizio Romano en el día de ayer, Lucas Paquetá lo tenía prácticamente hecho por el conjunto dirigido por Unai Emery.

Pero a estos rumores, el centrocampista brasileño ha contestado contundentemente tras anotar el gol frente al Nottingham Forest. En dicha celebración del tanto contra el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo, Paquetá ha hecho el gesto de colgar el teléfono e inmediatamente se ha besado el escudo del West Ham United dando a entender que los rumores son puro humo y que al menos esta temporada la disputará en el equipo del Estadio Olímpico de Londres.

Recuperado tras sus problemas judiciales

Lucas Paquetá celebrando un gol con el West Ham / EFE

El internacional brasileño, que fue absuelto de los cargos de amaño de partidos frenaron su traspaso al Manchester City, ha recuperado un alto nivel. Ha marcado tres goles en cuatro partidos con el West Ham esta temporada y está mostrando mejor rendimiento que en campañas anteriores, cuando los problemas judiciales podían estar condicionando su juego. Paquetá aporta creatividad, capacidad para romper defensas y goles decisivos.