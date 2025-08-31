Primer contratiempo de Yarek en el PSV

Yarek Gasiorowski dejó este verano el Valencia CF para emprender una nueva etapa en el PSV Eindhoven. El central valencianista, una de las grandes perlas de la cantera de Paterna, apostó por salir a Países Bajos en busca de minutos y protagonismo en un club con presencia europea. La apuesta, de momento, le ha salido bien: titular en las cuatro primeras jornadas de la Eredivisie, completando los 90 minutos en las tres primeras con gol y asistencia en el debut liguero. Con esto, parece que se ha ganado la confianza de Peter Bosz a pesar de su juventud.

Yarek Gasiorowski en su debut con el PSV / Instagram

El duelo ante el SC Telstar, sin embargo, ha dejado el primer borrón de su trayectoria en Países Bajos. El PSV Eindhoven ha sufrido este sábado una sorprendente derrota por 0-2 frente al SC Telstar en el Philips Stadion, en la cuarta jornada de la Eredivisie. El conjunto visitante, recién ascendido, se impuso con goles de Tyrone Owusu (minuto 21) y Patrick Brouwer (65’).

Poco pudo hacer en los goles

El primer tanto llegó en la primera parte con un disparo imparable desde la frontal que se coló por la escuadra, una acción en la que Yarek poco pudo hacer. Lo que sí se notó en su caso fue cierta imprecisión con balón: más fallón en el pase que en los anteriores encuentros, 38 de 44 pases con un 86% de precisión por más de 90% en los tres anteriores. Además, no consiguió ganar ninguno de los duelos que disputó en los primeros 45 minutos. Esa falta de contundencia llevó a Bosz a sustituirlo en el descanso por el capitán, Joey Veerman.

Batacazo histórico en la Eredivise

La segunda mitad no cambió la dinámica y el Telstar sentenció en el tramo final con un contragolpe en el que Yarek ya no estaba sobre el campo. Una derrota inesperada para el PSV y un aviso para el joven central, que hasta ahora había firmado actuaciones muy sólidas. La reacción del entrenador Peter Bosz ha sido dura y autocrítica: "Todo lo que ellos hicieron bien, nosotros lo hicimos mal", aseguró en rueda de prensa después del partido. Este resultado supone uno de los mayores batacazos recientes en la liga holandesa. El Telstar ha logrado así su primer triunfo en Eredivisie desde 1978, además, lo ha hecho como visitante contra el vigente campeón nacional.