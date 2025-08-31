La Real Sociedad se queda sin delantero para las próximas jornadas

La Real Sociedad ha tenido un inicio liguero bastante complicado después de solo puntuar dos puntos de nueve posibles (empate en Mestalla frente al Valencia, empate frente al Espanyol en Estadio de Anoeta y la derrota frente al Real Oviedo en el Tartiere). El equipo vasco se sitúa en la decimosexta plaza, posición bastante lejana al objetivo de la Real de entrar en competiciones europeas. La falta de victorias no es el único problema de la Real Sociedad. A esto se le suman las lesiones de Orri Óskarson y de Aihen Muñoz.

Solo un delantero en plantilla

Con la posible salida de Umar Sadiq al Valencia CF y la reciente lesión del delantero islandés en el partido frente al Real Oviedo, solo deja disponible al delantero internacional por España Mikel Oyarzabal. A pesar de que no es un ‘9’ puro, en las últimas temporadas ha estado ocupando la parcela de delantero centro. Otras opciones que tiene en plantilla en el equipo ‘txuri-urdin’ es el exjugador del Valencia CF Guedes o el surinamés Sheraldo Becker que pueden actuar en la posición de '9' aunque no es la posición donde mejor rinden.

El ariete internacional islandés ya había sido baja en varios amistosos de la pretemporada del conjunto vasco por molestias musculares, por lo que el entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco lo reservó en las dos primeras jornadas de LaLiga. En el partido frente al Real Oviedo, Orri partió como titular por primera vez en la temporada, pero un poco más tarde de arrancar la segunda mitad en el Tartiere, el delantero islandés tuvo que ser sustituido por lesión. Lo más probable es que el atacante esté entre dos a seis semanas de baja. El atacante se perderá partidos claves como el Real Madrid o el Real Betis, el segundo de ellos un rival directo por entrar en competiciones europeas.

Parte médico de Óskarsson

La Real Sociedad mediante el siguiente comunicado ha confirmado la lesión del delantero islandés Orri Óskarsson:

Las pruebas realizadas hoy a Orri Óskarsson por los servicios médicos de la Real Sociedad confirman una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda. Su evolución marcará la disponibilidad.

Servicio Médico Real Sociedad de Fútbol, SAD