El último lloro de Real Madrid TV: "Una jornada más, volvemos a LaLiga Negreira"

La victoria del Real Madrid frente al Mallorca trajo cola debido a los tres goles que le anularon a los blancos procedentes del VAR. Las acciones indignaron a los aficionados del club madridista y en Real Madrid TV, acostumbrados a actuar sin miramiento y de manera totalmente alejada de la realidad, no se quedaron atrás y aprovecharon para meter leña al fuego, con unos tertulianos que mostraron su indignación con firmeza.

"Sigo sin creerme esta competición. Independientemente de que les cambien el nombre, sus actos son los mismos. Una jornada más, volvemos al pasado y a LaLiga Negreira. Tres goles anulados al Madrid en un partido. Es la tercera vez que pasa desde que hay VAR y las tres ha sido al Real Madrid. Casualidad o no, ahí está la pregunta", añadió uno de los tertulianos.

Es más, puntualizaron en dos acciones concretas: un fuera de juego milimétrico de Mbappé y una mano de Arda Guler que acabó, precisamente, con gol del turco. Ni en esas hablaron de la justicia de las decisiones. Se dedicaron a denostar la labor del colegiado y en abrir polémicas absurdas.

"La imagen del primer gol anulado a Mbappé es una broma de mal gusto. Alguien ha decidido hacernos una broma a todos. En el año 2025 tiene que haber una imagen que demuestre si sí o si no es fuera de juego", sentenciaban con visible indignación. "Con lo ocurrido en Vitoria, lo del Mallorca con una cantidad de errores todos beneficiando al Barcelona... No me lo puedo creer".

De hecho, ninguno daba crédito: "Por eso no puedes anular un gol. Es dudoso que le dé en el brazo y está en posición natural si le da, pero además no hay acción continuada. Si el balón hubiera ido directamente a gol, estaría bien anulado, pero hay un rechace del portero. Es absurdo". Ver para creer. El madridismo sociológico sigue campando a sus anchas.