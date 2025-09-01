Se acabó el culebrón: Christantus Uche, al Crystal Palace
El nigeriano aterriza en la Premier League procedente del Getafe mediante una cesión con opción de compra de alrededor de 22 millones
El culebrón del verano se cerró a pocas horas del cierre del mercado. Después de varios días de informaciones dispares, Christantus Uche se marcha al Crystal Palace procedente del Getafe a través de una cesión con opción de compra obligatoria que ronda los 22 millones de euros.
COMUNICADO OFICIAL DEL GETAFE
El Getafe C.F. y el Crytal Palace inglés han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra obligatoria del centrocampista nigeriano Christantus Uche, que deja el conjunto azulón para poner rumbo a la Premier League.
Christantus llegó la pasada temporada al Coliseum procedente del Ceuta y, en este periodo de tiempo, ha disputado un total de 41 encuentros defendiendo nuestra camiseta y anotado 5 goles.
Desde el Getafe C.F. le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo desafía profesional y le agradecemos el ímpetu y el esfuerzo con el que siempre defendió a nuestro club. Esta siempre será tu casa, Uche.
- Domingo de tira y afloja con la Real en busca del acuerdo final por Sadiq
- Aperribay sigue pidiendo al Valencia que se obligue a la compra de Sadiq
- El reloj aprieta a Valencia y Real en el caso Sadiq
- Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida
- El sencillo truco para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Bordalás: 'El Valencia CF ha hecho muy buenas incorporaciones
- Juan Ayuso se defiende tras las críticas de Joao Almeida
- Enzo Barrenechea vuelve a acordarse del Valencia CF