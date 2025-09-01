Se acabó el culebrón: Christantus Uche, al Crystal Palace

El culebrón del verano se cerró a pocas horas del cierre del mercado. Después de varios días de informaciones dispares, Christantus Uche se marcha al Crystal Palace procedente del Getafe a través de una cesión con opción de compra obligatoria que ronda los 22 millones de euros.

COMUNICADO OFICIAL DEL GETAFE

El Getafe C.F. y el Crytal Palace inglés han llegado a un acuerdo para la cesión con opción de compra obligatoria del centrocampista nigeriano Christantus Uche, que deja el conjunto azulón para poner rumbo a la Premier League.

Christantus llegó la pasada temporada al Coliseum procedente del Ceuta y, en este periodo de tiempo, ha disputado un total de 41 encuentros defendiendo nuestra camiseta y anotado 5 goles.

Desde el Getafe C.F. le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo desafía profesional y le agradecemos el ímpetu y el esfuerzo con el que siempre defendió a nuestro club. Esta siempre será tu casa, Uche.