Fran Pérez vuelve a brillar para rascar un empate contra el Barça

El Barcelona, que se adelantó en el marcador en la primera parte con un gol de Lamine Yamal de penalti, empató este domingo en Vallecas ante el Rayo, que igualó la contienda en la segunda mitad con un tanto del exvalencianista Fran Pérez (1-1).

Con este resultado, el Barcelona suma siete puntos disputadas tres jornadas de LaLiga EA Sports y se sitúa cuarto. El Rayo, por su parte, suma cuatro puntos y es décimo.

Lo de Fran Pérez ha sido llegar y besar el santo. No le están pudiendo ir mejor estas primeras semanas en su nueva etapa. El extremo jugará esta temporada en Europa después de que el Rayo golease en Vallecas al Neman, certificando su clasificación para la Fase Liga de la UEFA Europa Conference League, y ahora se estrena en liga con su nuevo equipo y con gol.