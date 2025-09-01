MERCADO DE FICHAJES
Raúl Albiol ultima los detalles de su fichaje por el Pisa
El exjugador del Villarreal CF regresaría a la Serie A tras haber militado entre 2013 y 2019 en el Nápoles
Raúl Albiol ultima este lunes, en la jornada final del mercado estival, su llegada al Pisa italiano, un fichaje que supondría su regreso a la Serie A tras haber militado entre 2013 y 2019 en el Nápoles. "Mi familia y yo tenemos un sueño: terminar nuestra carrera en Italia", desveló el defensa valenciano en una entrevista con 'Corriere dello Sport'.
Agente libre
El internacional español cumplirá este jueves 40 años y está libre tras haber acabado contrato con el Villarreal, club en el que ha militado las últimas seis campañas. Formado en el Valencia, dejó el club de Mestalla en 2009 para fichar por el Real Madrid, en el que estuvo cuatro campañas.
Albiol ya está en Italia para cerrar los últimos detalles de su fichaje por el Pisa por un contrato hasta junio 2026, con opción a una temporada adicional. El equipo italiano está dirigido por Alberto Gilardino, de 43 años, y que ha arrancado la campaña con un empate ante el Atalanta y una derrota frente a la Roma.
El jugador se encuentra en Italia para realizar los exámenes médicos y formalizar su incorporación. Pisa lo suma como refuerzo de experiencia para su regreso a la Serie A.
