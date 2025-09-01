El VAR falló en el Rayo-Barça

El Grupo Mediapro explicó en un comunicado la razón por la que el encuentro de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Barcelona, que acabó en empate a un tanto y se señaló un penalti a Lamine Yamal que no pudo ser revisado en el VAR, se debió a un problema técnico por causas indeterminadas.

El comunicado de Mediapro

"Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del partido Rayo Vallecano-FC Barcelona", señala el comunicado emitido tras el partido de Vallecas.

"A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte", añade.

Reacciones

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se mostró respetuoso con la actuación arbitral pero crítico por la situación vivida durante el partido, con incertidumbre por jugar momentos con VAR y en otros sin él, como cuando se produjo la acción del penalti sobre Lamine Yamal. "Lo que me frustra es la ineficacia y los protocolos de estar continuamente diciendo si hay o no vídeo-arbitraje".

El técnico del Rayo, molesto con la circunstancia de no tener VAR en la primera parte y ser continuamente avisado de las idas y venidas del sistema electrónico, pidió "disculpas" por su comportamiento en la banda, sobre todo tras el penalti pitado en contra de su equipo que no pudo ser revisado. "Pido disculpas por mi comportamiento en la banda porque que haya un fallo técnico o una equivocación no me exime de mi responsabilidad. No me frustra el error arbitral, si es que existe, porque soy fiel defensor del árbitro en el campo. Lo he dicho varias veces, no es oportunista, porque viene al estadio y nadie le ayuda, incluido nosotros", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Lo que no me gusta es lo de confundir al jugador con si hay o no hay VAR. Prefiero que el árbitro falle. Soy partidario de la tecnología pero lo que ralentiza el juego y lo que me frustra es la ineficacia de decir ahora sí y ahora no. Si había un fallo técnico y no hay VAR no pasa nada pero la sensación de que hay VAR ahora y luego no, es lo que me molesta", confesó.

"Los principales perjudicados son los árbitros. No hay que machacar a nadie, es un fallo técnico. Mi enfado es por los protocolos y la ineficacia por la distracción para los jugadores y la controversia que se forma. No es bueno para la imagen de nuestra Liga", manifestó.

Isi Palazón, jugador del Rayo, aseguró a sus compañeros que en el descanso el árbitro Mateo Busquets, del comité balear, se disculpó por la señalización del penalti que ponía en ventaja al Barcelona tras ver la repetición en el vestuario. En el momento de la jugada no pudo ser asistido por los árbitros de VAR.

Fran Pérez, futbolista del Rayo Vallecano y autor del gol del empate frente al Barcelona, habló sobre la polémica generada por los problemas técnicos con el VAR en la primera parte y dijo que no le parece bien que se jueguen diez minutos sin él y otros diez con él" en un partido.

El partido entre el Rayo y el Barcelona (1-1) estuvo marcado por la polémica generada por la ausencia del VAR durante varios minutos de la primera parte, entre ellos en el penalti decretado por el árbitro sobre Lamine Yamal que supuso el gol del conjunto azulgrana. "Todo el mundo en la repetición lo ha visto. Para mí no ha sido penalti, yo creo que se tropieza. No me parece bien que se jueguen diez minutos sin VAR y luego diez con él. Creo que el penalti nos ha perjudicado pero nuestro es trabajo es hacer todo en el césped. Por eso tenemos un sabor agridulce porque nos podíamos haber llevado el partido", dijo Fran Pérez, al término del partido.

Por su parte, Hansi Flick, entrenador alemán del Barcelona, evitó hablar de la polémica generada alrededor de la ausencia durante varios minutos en la primera parte del VAR y dijo que su trabajo "no es hablar del estado del césped o del sistema de vídeo-arbitraje". "Si todos los equipos tienen que jugar en las mismas circunstancias, es raro. Que lo solucionen, no es mi trabajo hablar del estado del césped o del VAR", apuntó.

Frenkie De Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, declaró tras el partido frente al Rayo Vallecano, marcado por los fallos del VAR en la primera parte, que "esto no es de una Liga seria" y le parece "raro" lo que ocurrió.

"No sé si era penalti o no, no lo he visto, pero es una putada que el VAR no funcionara. Es que primero funcionó, cinco minutos después no, luego sí... Esto no es una de Liga seria, me parece raro", dijo De Jong, en declaraciones a la web del club.