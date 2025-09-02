España Sub-17 preparó el Mundial de Marruecos en La Nucía

España y Estados Unidos disputaron la pasada semana dos partidos amistosos en el Estadi Olímpic Camilo Cano. El jueves 28 de agosto el conjunto estadounidense venció por 0-2 a la “rojita”, mientras que el domingo el resultado fue de empate a cero. Fueron dos partidos amistosos internacionales entre dos selecciones de gran nivel, que se encuentran realizando un stage preparatorio para la gran cita del año: el Mundial de Marruecos que se celebrará durante el próximo mes de octubre.

Una vez más las extraordinarias instalaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano hicieron de imán para atraer dos partidos internacionales de selecciones de fútbol Sub- 17 de primer nivel, entre las selecciones de España y Estados Unidos. La Real Federación Española de Fútbol volvió a elegir “La Nucía, Ciudad del Deporte” como sede de los partidos internacionales de sus selecciones base, en este caso de la Sub-17 femenina, campo que ha sido “talismán” en sus mundiales y europeos

Al finalizar el encuentro, ambas selecciones tuvieron un detalle con La Nucía entregando una camiseta de cada equipo a Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Concentración en La Nucía: Doble duelo con EE UU

La concentración tuvo lugar en la última semana del mes de agosto en La Nucía y el primero de los duelos tuvo lugar el pasado jueves 28. La igualdad entre España y Estados Unidos se vio plasmada en sobre el césped del Estadi Olímpic de La Nucía, aunque la “rojita” hizo una magnífico partido la selección norteamericana se llevó el primero de los partidos por 0-2 con tantos de Jaiden Rodríguez y Lauren en la segunda parte.

España y Estados Unidos disputaron la pasada semana dos partidos amistosos en el Estadi Olímpic Camilo Cano. / David Revenga

La gran igualdad fue la tónica del segundo encuentro, que se disputó también en el estadio nuciero el domingo por la mañana. En este segundo duelo, por mucho que lo intentó, la selección española sub-17 no logró derribar el muro estadounidense, concluyendo el partido en tablas sin goles, 0-0.

Mundial de Marruecos en octubre

La selección ha puesto punto y final a la última concentración antes de afrontar la gran cita del año: el Campeonato del Mundo Sub-17. Para prepararse para el mayor de los torneos hay que enfrentarse a las mejores selecciones y España lo hizo midiéndose en una doble cita con Estados Unidos.

España disputará el Campeonato del Mundo entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre en Marruecos. Ha quedada encuadrada en el Grupo E junto a Colombia, República de Corea y Costa de Marfil. Marruecos 2025 será la primera edición del torneo ampliado que contará con 24 selecciones, y todos los partidos se disputarán en la capital del país. También será la primera edición de la competición mundial que se celebre en África.

La anfitriona Marruecos quedó en el Grupo A junto a Brasil, Costa Rica e Italia, mientras que la campeona defensora, RPD de Corea, jugará en el Grupo B con Camerún, México y Países Bajos.

Composición de grupos del Mundial Sub-17 femenino de fútbol. / FIBA

Después de una exigente concentración el conjunto nacional ya sueña con que llegue ese 17 de octubre en el que arrancará, en Marruecos, la máxima competición intercontinental a nivel de selecciones con el objetivo de volver a ser campeonas del mundo.

Recordemos que la selección de España Sub -17 logró ser campeona del mundo en India 2022, tras concentrase en La Nucía, previamente en una “rojita” liderada por la blaugrana Vicky López. También logró la Sub-17 el Europeo en “Suecia 2024” y el subcampeonato mundial en 2024 en República Dominicana.