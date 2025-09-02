Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Algunos de los jugadores libres que pueden ser fichados tras el cierre de mercado

La ventana de transferencias se cerró el 1 de septiembre, pero existen otras opciones de gran interés y muy apetecibles

Takehiro Tomiyasu (lateral derecho) /

Hugo Ferrer

València

La ventana de transferencias cerró su persiana el 1 de septiembre a las 23:59, pero los clubes tienen la posibilidad de limar asperezas y terminar de perfeccionar sus plantillas. El mercado tiene opciones interesantes de jugadores que, tras los meses de julio y agosto, siguen sin equipo. Estas son algunas de las opciones que buscan un nuevo club.

