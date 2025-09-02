Algunos de los jugadores libres que pueden ser fichados tras el cierre de mercado
La ventana de transferencias se cerró el 1 de septiembre, pero existen otras opciones de gran interés y muy apetecibles
València
La ventana de transferencias cerró su persiana el 1 de septiembre a las 23:59, pero los clubes tienen la posibilidad de limar asperezas y terminar de perfeccionar sus plantillas. El mercado tiene opciones interesantes de jugadores que, tras los meses de julio y agosto, siguen sin equipo. Estas son algunas de las opciones que buscan un nuevo club.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El reloj aprieta a Valencia y Real en el caso Sadiq
- Oficial: Lucas Beltrán, cedido al Valencia CF
- Máximo riesgo con Sadiq: abierta la vía de Lucas Beltrán
- Canós y Dimitrievski, protagonistas en el último día de la operación salida
- Sergi Canós, rumbo al Real Valladolid
- Aperribay sigue pidiendo al Valencia que se obligue a la compra de Sadiq
- Acuerdo cerrado: Etta Eyong, traspasado al Levante hasta 2029
- Directo | Sigue la última hora del mercado de fichajes