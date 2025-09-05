"España no sabe la que le espera en Turquía"

España ganó ante Bulgaria (0-3) para seguir demostrando que es una firme candidata para ganar el Mundial 2026. El cuadro español comenzó su andadura en la fase de clasificación para la Copa del Mundo con goleada y transmitiendo que serán un rival muy difícil de batir. Su próximo desafío pasa por ganar a Turquía y seguir dando pasos hacia el campeonato del mundo, pero los entrenados por Vincenzo Montella quieren desafiar a los de Luis de la Fuente.

Arda Guler, uno de los referente de Turquía, avisó no solo del potencial de su equipo, sino del ambiente que le espera a España en el estadio Municipal Metropolitano de Konya: “Será un partido difícil en teoría, pero tampoco será fácil para España. Aún no saben el increíble ambiente que se respira en Konya”, aseguró Arda Guler.

Campo que aprieta

El estadio de Konya tiene un aforo de 42.000 espectadores y contra a España apunta a estar lleno hasta la bandera. Arda Guler confía en el espíritu del campo de la localidad situada en la región de Anatolia Central para darle un susto a España. “Queremos seguir dándoles alegrías a nuestros hinchas. No nos subestimemos. Ante España lo haremos lo mejor posible y será un muy buen partido, si Dios quiere. Ahora le toca a Konya. Tenemos victorias históricas allí. Nunca nos dejaron solos. Nuestra afición dará lo mejor de sí, y nosotros también”.