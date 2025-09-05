Fútbol femenino
El Atlético se lleva un derbi gris ante el Real Madrid en la Liga F
La brasileña Lauren Costa adelantó a las colchoneras, Sara Däbritz anotó el único gol del Real Madrid y Luany da Silva puso la sentencia
EFE
Madrid
Un tanto de la brasileña Luany da Silva en el minuto 83 dio la victoria por 2-1 en el derbi madrileño al Atlético de Madrid ante el Real Madrid, en el encuentro que abrió la segunda jornada de la Liga F este viernes.
El conjunto dirigido por Pau Quesada, nuevo entrenador del equipo blanco, se estrenó esta temporada ante el equipo colchonero en un partido gris y marcado por la expulsión de la danesa Signe Brunn a falta de media hora por jugarse.
La brasileña Lauren Costa adelantó a las de Víctor Martín y Sara Däbritz anotó el único gol del Real Madrid.
