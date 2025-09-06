Brasil no echa de menos a Vinícius Jr.

Estevao, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes encarrilaron este jueves una exhibición de Brasil (3-0) en el estadio Maracaná que le catapultó con 28 puntos al segundo puesto de las eliminatorias del Mundial y agudizó la depresión de Chile, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto. El que no jugó fue un Vinícius Jr. que no está en la convocatoria y que, a la vista está, no hace demasiada falta a los brasileños. Su fase de clasificación está siendo más bien discreta en una canarinha que tiene a otros referentes.

La Roja bien que se las arregló para dificultarle las cosas a la Canarinha, que solo pudo romper el equilibrio con un gol del delantero del Chelsea Estevao en el minuto 38.

Goleada final

Muy poca emoción en un acto para un público entusiasta que quiere más de su equipo bajo la batuta del italiano Carlo Ancelotti, pero la verdeamarela dejó el resto de su pólvora para la recta final del segundo tiempo.

En solo 5 minutos de intervalo, el ariete del West Ham Lucas Paquetá (m.72) y el centrocampista del New Castle Bruno Guimaraes (m.76) sellaron la goleada, aunque el segundo puesto de Brasil, si bien maquilla el mal comienzo en las eliminatorias, está muy lejos del alcance de su más enconado rival, Argentina, que lidera con 38.

Vinícius Jr., muy lejos de ser imprescindible

El jugador del Real Madrid lleva desde que no le dieron el Balón de Oro dando un rendimiento muy alejado de lo que se supone que ha de ser un contendiente a este galardón. 'Eu farei x10' (lo haré multiplicado por diez) prometió después de que Rodri le quitase en los morros el trofeo... y dicha 'amenaza' se ha quedad muy lejos de cumplirse.

Brasil ha ganado todos los partidos de la fase clasificatoria en los que el jugador del Real Madrid no ha estado (tres de tres), sin embargo no ha ganado en cinco de los ocho partidos en los que 'Vini' sí ha sido de la partida, anotando solamente dos goles (uno cada cuatro encuentros).

Darder con Vinícius. / EFE

Andreas Pereira, convocado

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este viernes al centrocampista Andreas Pereira, jugador del Palmeiras, para el partido del próximo martes con Bolivia en El Alto por las eliminatorias mundialistas, en el lugar de Kaio Jorge, que se lesionó la víspera en la victoria sobre Chile.

Pereira, repatriado en agosto por el Palmeiras tras tres temporadas en el Fulham inglés, tan sólo había sido convocado una vez para la selección brasileña, en 2018, para dos partidos amistosos con Estados Unidos y El Salvador.

El creativo sustituirá a Kaio Jorge, centro delantero del Cruzeiro y actual goleador del Campeonato Brasileño, que fue desconvocado tras sufrir una lesión muscular en el partido en que Brasil se impuso el jueves por 3-0 a Chile, en el Maracaná de Río de Janeiro, también por las eliminatorias del Mundial 2026.