Así será el balón del Mundial 2026

El Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina y los países que aspiran a participar en él luchan por tener un hueco de privilegio en el prestigioso torneo. Estados Unidos, Méxicos y Canadá serán las sedes, siendo el primer Mundial que cuenta con más de una, y los tres países ya ultiman detalles para el que se prevé un torneo trepidante. Sin embargo, por las redes empiezan a circular los primeros detalles del Mundial, siendo desvelado el primer secreto.

Balón a la vista

Según el portal Footy Headlines, especializado en filtraciones, el balón del Mundial de 2026 se llamará 'Trionda' y será compuesto por los colores de los lugares participantes. Por lo tanto, abundarán los colores verdes, azules, blancos y rojos, haciendo alusión a las banderas de los anfitriones. La marca del esférico será Adidas y, de momentos, las primeras impresiones en redes sociales empiezan a ser positivas, siendo conscientes de que no es el balón oficial. Sin embargo, Footy Headlines falla pocas veces.