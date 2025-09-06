El Castellón pasa del cielo al infierno en Córdoba (2-1)

El Córdoba logró este viernes su primera victoria de la temporada al remontar en la segunda mitad a un Castellón (2-1) que se fue con ventaja al descanso, gracias a los goles de Jacobo, de penalti, y de Kevin Medina, que dieron la vuelta al tanto inicial de Cipenga en un partido de dos caras.

Sería el conjunto 'orellut' quien saltase al césped con mayor intensidad, protagonizando los primeros acercamientos del partido para un Córdoba al que se le complicó aún más el duelo con la temprana lesión de Pedro Ortiz (m. 12), en un claro dominio visitante del inicio del duelo.

De hecho, poco después de cumplirse el cuarto de hora, llegaría el merecido gol para el conjunto de Johan Plat cuando Calatrava, cazando un balón al espacio, asistía con la puntera a Cipenga para que este marcase a placer el 0-1 (m. 18).

De hecho, el Castellón pudo ampliar su ventaja al filo de la media hora con un ajustado disparo de Pablo Santiago que se marchó rozando el poste de la portería de Carlos Marín, mientras que el Córdoba buscó reaccionar en el tramo final por medio de Jacobo, que se encontró en su tiro escorado con una buena intervención del meta Amir.

La primera mitad finalizó con la expulsión del técnico visitante, Johan Plat, por unas aireadas protestas al colegiado, mientras que el Córdoba buscaba parar con todo a un Castellón arrollador que ahogó al combinado blanquiverde con su presión alta.

El guión del partido cambió por completo nada más reanudarse el juego, cuando Sergi Guardiola forzó un penalti que Jacobo se encargó de transformar en el minuto 48 para devolver el empate al marcador.

El conjunto blanquiverde, impulsado por el gol y el apoyo de su público, se adueñó del encuentro y culminó la remontada en el minuto 72 con un tanto de Kevin Medina, que remató en el segundo palo un gran centro de Albarrán.

En un tenso tramo final, con diez minutos de añadido, el Córdoba no sentenció por medio de una clara ocasión para Kevin Medina, y supo resistir después el asedio visitante, que gozó de una clara ocasión con un cabezazo de Camara que se marchó fuera por poco, para amarrar su primer triunfo de la temporada.

- Ficha técnica:

2 - Córdoba CF: Carlos Marín; Albarrán, Fomeyem, Xavi Sintes, Vilarrasa (Alcedo, m. 46); Isma Ruiz, Pedro Ortiz (Kevin Medina, m.14); Carracedo (Requena, m.46), Théo Zidane (Del Moral, m.85), Jacobo; y Sergi Guardiola (Fuentes, m. 85).

1 - CD Castellón: Amir; Mellot, Brignani (Alberto, m.70), Sienra, Salva Ruiz; Barri, Calatrava (Suero, m.70), Pablo Santiago (Gerenabarrena, m. 46); Mabil, Cipenga y Jakobsen (Camara, m.70).

Goles: 0-1, m.18: Cipenga. 1-1, m. 48: Jacobo de p. 2-1, m. 72: Kevin Medina

Árbitro: Jon Ander González Esteban (Comité Vasco). Amonestó a los locales Jacobo (m.45) y Carracedo (m.45). Expulsó con tarjeta roja directa al entrenador del CD Castellón, Johan Plat (m.44).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio El Arcángel ante 16.134 espectadores.