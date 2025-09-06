Dura sanción para Luis Suárez

Luis Suárez vuelve a estar involucrado en una situación antideportiva que acarreará una dura sanción. Parecía que en su etapa en la MLS estaría más tranquilo, pero sigue protagonizando episodios alejados de la deportividad. No aprendió del mordisco a Chiellini y, sin ir más lejos, en abril volvió a las andadas. Esa vez, fue a su compañero de equipo en un Inter Miami-Los Ángeles después de que se formase una tangana.

La trifulca en aquel momento provocó que un habitual en este tipo de refriegas, Luis Suárez, se metiese en el meollo, por donde estaba también su compañero de equipo, y con el que compartió vestuario en el Barça durante muchos años, Jordi Alba. El exvalencianista estaba sujetado por Giroud por detrás, mientras que tenía muy cerca al uruguayo, que en un momento de la refriega se puede ver como le pasa la mano del lateral por delante de la cara, y le lanza lo que parece un pequeño bocado.

Sin embargo, el nuevo acto antideportivo de Luis Suárez tendrá consecuencias graves. El uruguayo no jugará la próxima edición de la Leagues Cup con el Inter de Miami después de que protagonizase un incidente ante Seattle Sounders que tendrá graves consecuencias. Una tangana entre ambos equipos acabó con Luis Suárez escupiendo a un miembro del cuerpo técnico del rival. Pues bien, el acto tuvo consecuencias: la Leagues Cup emitió un comunicado en el que comentó la sanción de seis partidos a Luis Suárez.