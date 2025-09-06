El emotivo mensaje de Messi que suena a despedida

El fútbol que ha derrochado el argentino durante una carrera absolutamente exitosa perdurará en la historia y en la memoria de los que le han visto jugar. A pesar de ello, la luz del astro procedente de Rosario se apaga. El ‘10’ dejó unas declaraciones que dejaron perplejo a todos sus seguidores después de su exhibición contra Venezuela. Entre lágrimas, aseguró que ve complicada su presencia en el Mundial de 2026. “No creo que juegue otro Mundial, lo más lógico es que no llegue, pero aquí estamos, estoy esperanzado y con ganas. Pero es día a día, partido a partido”.

Esas declaraciones dejaron helado al mundo del fútbol por tener la sensación de que Messi podría estar viviendo sus últimas patadas a un balón en calidad de profesional, después de la gran cantidad de temporadas en las que ha demostrado no solo ser el mejor del mundo sino también el mejor de la historia. Debido a que Argentina ya está clasificada para el Mundial, existe la posibilidad de que el Inter Miami le reclute para el tramo final de curso y no juegue ante Ecuador. Es por ello que el partido de Messi ante Venezuela sonó a despedida, pero el '10' dedicó un post en sus redes sociales que emocionó a toda la hinchada argentina.

El mensaje de Messi

“Una noche muy especial, que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”, fue el mensaje que difundió Messi en su Instagram, posterior a unas declaraciones en las que dejó entrever que cabe la posibilidad de que no se encuentre en condiciones de llegar a otro Mundial. “No creo que juegue otro Mundial, lo más lógico es que no llegue, pero aquí estamos, estoy esperanzado y con ganas. Pero es día a día, partido a partido”.