Dembélé es uno de los futbolistas del momento después de su maravillosa temporada en el PSG. El delantero francés ha cambiado por completo su rendimiento y su forma de vida: es uno de los candidatos a conseguir el 'Balón de Oro' después de registrar unas estadísticas de gran nivel: 35 goles y 16 asistencias. Parecía impensable después de su última etapa en el FC Barcelona, donde estuvo muy alejado de las expectativas y fue señalado incluso por tener conductas que no casan con el profesionalismo. Ahora mismo vive un estado grandioso, pero sigue con los hábitos que le alejaron de ser un futbolista diferencial en el Camp Nou, tal y como aseguró en una entrevista concedida a Four Four Two. La comida rápida es su perdición y no se escapa de antojos que le genera el fútbol.

“Cuando me retire... ¿qué no quiero comer? En cuanto a hamburguesas y pizzas, siempre hay algunas después de los partidos. No siempre, pero sobre todo después de los partidos. Todos los jugadores comen hamburguesas o pizzas después de los partidos. Yo no como mucho chocolate, así que no pasa nada. Pero sigo comiendo hamburguesas y pizzas después de los partidos, y eso no va a parar”, comentó el francés, reconociendo que ahora es un jugador distinto al que se vio en Barcelona. "Como llegué al Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio, salté directamente al campo con mucha energía y algo de talento también. Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento. Lo entendí todo“.

Sin arrepentimiento

Sin embargo, Dembélé no se arrepiente de sus años en el Barça y asegura que le ayudaron mucho para ser el profesional que es a día de hoy. “Estoy contento con todo lo que me pasó en el Barcelona, porque ahí fue donde realmente crecí como persona, tanto dentro como fuera del campo. También hice muchos amigos en Barcelona, con quienes todavía hablo mucho. Así que fue una época excepcional para mí y, sobre todo, una época de aprendizaje", cerró el futbolista francés del PSG.