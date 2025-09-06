El último mensaje de Isak en el grupo de Whatsapp del Newcastle: "tenemos que hacer lo que podamos"

Alexander Isak se convirtió en el culebrón del verano. Su salida al Liverpool no se concretó hasta el último día de mercado. Sin embargo, el traspaso se concretó en cifras históricas: 150 millones para adquirir los servicios del delantero del momento, llamado a ser la referencia de un Liverpool que está en disposición de pelear por absolutamente todo y que aspira a convertirse en un delantero de época. Pese a ello, uno de los pesos pesados del Newcastle como Dan Burn, capitán y aficionado del club, se pronunció sobre la salida de un jugador que generó ruido en verano, pero que se va del St James' Park dejando huella. De hecho, el internacional por Inglaterra se atrevió a desvelar cuál fue su último mensaje por el grupo de Whatsapp.

“Dejó un mensaje en el grupo (de WhatsApp) diciendo simplemente que se marchaba y que gracias por los recuerdos. Los chicos le respondieron. Como he dicho, creo que Alex (Isak) está consiguiendo lo que quiere, y ahora solo tenemos que concentrarnos y hacer lo que podamos con los jugadores que tenemos. En realidad, nos unió más (como equipo). Creo que a veces puede resultar frustrante, porque la temporada pasada todo fue muy positivo, así que eso le restó un poco de brillo”, aseguró el central inglés en rueda de prensa.

Polémicas zanjadas

Pese a las polémicas generadas entre jugador y club en torno a la aprobación de un traspaso en unas determinadas condiciones, Dan Burn quitó hierro al asunto y puso por delante la amistad fraguada en las últimas temporadas. La aportación de Isak en el Newcastle sirvió para acabar con una sequía de 70 años sin títulos. Y, en esa final, el delantero sueco le marcó… al Liverpool. Sin lugar a dudas, caprichos del destino. “No soy tonto, llevo suficiente tiempo en el mundo del fútbol como para comprender que las carreras de los futbolistas son cortas y que quieren sacar el máximo partido. Isak es un amigo. Fue una situación difícil porque querías que estuviera ahí y ayudara al equipo, pero también entendías lo que él necesitaba hacer a nivel personal. Solo tengo buenos deseos para Alex, no les guardo ningún rencor”.