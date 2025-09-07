El exvalencianista Oriol Romeu encuentra pretendiente

El paso de Oriol Romeu por el FC Barcelona ha sido plenamente anecdótico. Firmó por los culés a cambio de 5 millones en 2023 y, tras un paso muy discreto por el Camp Nou, regresó al Girona para realizar una temporada prácticamente intrascendente. Después de no brillar en Montilivi, y ante los problemas de inscripción típicos desde el mandato de Joan Laporta, su rescisión de contrato fue inevitable. Ahora el centrocampista otea opciones de mercado para seguir su carrera futbolística y entre ellas, tal y como pudo asegurar el diario Marca, se abre la vía de Arabia.

La salida del canterano del FC Barcelona era cuestión de tiempo. El exfutbolista del Valencia, que llegó desde el Girona en 2023 para disputar su segunda etapa en el club catalán, rescindió su contrato con los catalanes tras pasar la pasada temporada cedido en el propio Girona. De esta manera, el Barça consiguió liberar suficiente masa salarial que le permitió contar con el espacio financiero necesario para inscribir a Gerard Martín.

¿Arabia como próximo destino?

Entre las posibilidades que tiene Oriol Romeu se encuentra el Al-Shabab. El conjunto dirigido por otro ex de LaLiga como Imanol Alguacil, y que cuenta en sus filas con viejos conocidos como Yannick Carrasco, quiere los servicios del ex jugador del Valencia para reforzar el centro del campo. Oriol contó con diferentes opciones durante el mercado de fichajes, pero ninguna salió hacia adelante pese a que el Girona, club que conoce bien tras competir en él durante dos etapas, estudió su fichaje debido al agrado de Michel en sus cualidades. Sin embargo, en calidad de agente libre, sigue teniendo propuestas y pronto tomará una decisión con respecto a su futuro.

Oriol Romeu, durante su etapa en el Valencia CF. / LALIGA

Un año como valencianista

Su paso por el Valencia fue en la temporada 13-14 y de ello habló en una entrevista concedida al diario Sport en 2022. "Venía del Chelsea pensándome que era el puto amo y, cuando llegaron las curvas, me dije: yo aquí tengo que jugar porque soy jugador del Chelsea y tengo cierto estatus. Incluso me comparaba con algunos compañeros que conocía del Barça o la selección y pensaba: he jugado con ellos y voy a acabar jugando sí o sí", aseguró. Esta vez, su destino no apunta a seguir en LaLiga, sino a continuar en el extranjero de la mano de Arabia.