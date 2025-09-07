Mbappé le 'exige' a Florentino otro fichaje para el Real Madrid

El primer año de Mbappé en el Real Madrid no estuvo a la altura de las expectativas. La temporada se selló con un año en blanco a pesar de que fue uno de los mejores jugadores de la Primera División española: marcó 31 goles en 34 partidos de Liga le permitieron coronarse como máximo anotador y también como el mejor artillero de Europa. No fue el hombre que más goles ligueros marcó en el continente, un récord que ha fijado Viktor Gyokeres con sus 39 goles en el Sporting de Portugal. Sin embargo, el sistema de coeficientes que se utiliza (los goles en España se multiplican por 2, en campeonatos como el portugués por 1,5) le permiten alzarse con la Bota de Oro.

Sin embargo, el poder de Mbappé va más allá. Cogerse el '10' es la señal de que tiene galones en el campo, aunque también lo tiene en los despachos. Tras un mercado en el que el Madrid se ha reforzado mucho, el francés no está del todo conforme con la confección y ya manda señales a Florentino Pérez. Su obsesión pasa por ganar la Champions League con el Madrid. Sobre todo, después de que la ganase el PSG justo en la temporada posterior a su marcha. Pese a ello, se alegró del éxito de sus exs: "El gran día finalmente ha llegado. La victoria y con el estilo de todo un club. Felicidades, PSG", escribió en su perfil oficial de Instagram el internacional galo, que jugó siete temporadas en el club parisino en las que no pudo ganar la máxima competición continental.

El mensaje de Mbappé en las redes sociales. / Instagram

Refuerzos para la retaguardia

Y es que Konaté, central del Liverpool, es objeto de deseo del Real Madrid para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada, donde el defensor francés termina contrato y se postula como uno de los más demandados una vez se encuentre libre de negociar su próximo contrato. El club blanco tantea su situación, pero Mbappé hace fuerza para que se decante por la vía de Chamartín. "Sí, Kylian Mbappé me llama cada dos horas", dijo el francés sobre su compañero de selección, quién esta ejerciendo de director deportivo, en una entrevista en Telefoot. A sus 26 años, Konaté es opción para un Madrid que quiere rejuvenecer su defensa. Rudiger y Militao ya no son los mismos y Dean Huijsen ya ha derribado la puerta de la titularidad. Por ello, el central del Liverpool apunta a ser el siguiente en firmar por el Madrid.

Renovación estancada

Mientras, en Liverpool temen que con Konaté suceda lo mismo que con Trend Alexander-Arnold. El lateral inglés no llegó a un acuerdo para renovar con los de Anfield y acabó recalando en el Santiago Bernabéu. En Inglaterra ya habla de 'caso Konaté'. "Konaté está decepcionado con la oferta de renovación de contrato del Liverpool y ahora está estancado en las negociaciones. El Liverpool empieza a tener miedo de que haga lo mismo que Alexander-Arnold y se marche gratis en 2026", desveló 'The Guardian' recientemente.