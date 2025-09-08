Escándalo a la vista con Raphinha antes del FC Barcelona- Valencia CF

El escándalo va tomando forma con el FC Barcelona - Valencia CF. Carlo Ancelotti dobló su apuesta e hizo entrenar a Raphinha entre los titulares que jugarán este martes en la temible altitud de El Alto (zona metropolitana de La Paz), en el partido que cierra las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 ante Bolivia, donde Brasil se juega... nada. Absolutamente nada. Está clasificada desde el mes de junio. Los andinos, en cambio, buscan un triunfo que les permita entrar en la repesca, siempre que Venezuela falle en casa contra Colombia.

El doble rasero de Carletto entre 'su' Real Madrid y el Barça en esta fecha FIFA es clamoroso. El trío merengue canarinho formado por Vinícius Jr. (que, cumplido su partido de sanción, podría actuar este martes en Bolivia), Rodrygo y Éder Militão se quedó descansando en la capital española.

Mientras, Raphinha, que tiene el mismo estatus que Vini en la Seleçao, no solo le tocó cruzar el Atlántico para jugar dos encuentros sin ningún tipo de valor añadido, sino que, encima, lo hará de titular en las dos ocasiones.

Brazil's new national soccer team head coach Carlo Ancelotti, left, receives a national soccer jersey from Brazilian Soccer Confederation President Samir Xaud during a news conference to announce the players who will compete in the World Cup qualifiers against Ecuador and Paraguay, in Rio de Janeiro, Monday, May 26, 2025. (AP Photo/Silvia Izquierdo) Associated Press / LaPresse Only italy and spain. EDITORIAL USE ONLY/ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Castigo físico antes de medirse al Valencia CF

Si no cambia de idea Ancelotti en el último entrenamiento programado para este lunes en la Granja Comary, el centro de entrenamiento que la CBF tiene en Teresópolis (estado de Río de Janeiro), antes de emprender viaje hacia Bolivia, al delantero blaugrana le tocará salir en el once inicial del partido que nadie quiere jugar en la fase de clasificación de la Conmebol: la temible altitud de El Alto, a 4.100 metros. Una auténtica salvajada, donde el desgaste físico es brutal. El Valencia CF, por su parte, podría beneficiarse de ello al ser el próximo rival liguero de los culés.

Antes de esta última sesión preparatoria, Ancelotti concederá una rueda de prensa en la que podría aclarar sus intenciones. La única baja segura es la de Casemiro, sancionado por acumulación de tarjetas, que será sustituido por Andrey Santos (Chelsea).

¿Raphinha y un puñado de suplentes?

La presencia del jugador del Barça en Bolivia no tiene ningún sentido, porque Brasil presentará una formación plagada de suplentes. Este domingo, Carletto hizo muchísimas pruebas, dando a entender que otorgará minutos a quienes no estuvieron en Maracaná en el triunfo por 3-0 ante Chile.

En principio, Alisson seguirá bajo palos. Quedó claro que puede haber cambio de pareja de centrales: entrarán Alexsandro (Lille), una apuesta del italiano que ya jugó en sus dos primeros partidos como seleccionador, y Fabrício Bruno (Cruzeiro), por Marquinhos y Gabriel Magalhães.

En el lateral izquierdo se da como cierta la aparición de Caio Henrique (Mónaco), que ha empezado muy bien la temporada en la Ligue 1, en lugar de Douglas Santos (Zenit), que actuó contra los chilenos. En el lateral derecho no está definido si seguirá Wesley (Roma) o entrará Vitinho (Botafogo).

En la medular, Bruno Guimarães podría descansar, por lo que la zona ancha estaría ocupada por tres 'peloteros': Andrey Santos, Lucas Paquetá... y Raphinha, que seguiría jugando como '10' por detrás del trío ofensivo.

Arriba, Richarlison, a quien Ancelotti ya dirigió en el Everton, entrará por João Pedro (Chelsea), que tuvo una actuación apagada contra Chile. Y en el extremo derecho hay la duda de si el 'menino' Estevão (Chelsea) mantendrá su posición o saldrá de inicio Luiz Henrique (ex Betis y Botafogo, ahora en el Zenit), que en el Maracaná apareció como una exhalación desde el banquillo, participando activamente en la creación de los dos últimos goles brasileños.