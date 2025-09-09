¿Cuáles son los mejores jugadores Fantasy para la jornada 4 de Liga?

Tras el primer parón por compromisos internacionales, LaLiga regresa a su actividad para la disputa de los partidos correspondientes a la jornada cuatro. No será una vuelta al trabajo fácil para ninguno de los cuatro equipos valencianos de Primera División, que buscarán los tres puntos todos en escenarios complicados. El Valencia CF visita el Johan Cruyff para medirse al FC Barcelona, el Levante recibe al Betis en el Ciutat, el Villarreal visita el Metropolitano y el Elche visita el Sánchez Pizjuán en el partido que abrirá la jornada.

La primera ventana internacional se ha hecho larga, especialmente para los mánager Fantasy, o Biwenger o cualquiera de las versiones, que acaban de comenzar la temporada y quieren volver a ver a sus jugadores dándoles el máximo número de puntos posible sobre el terreno de juego. Tras dos semanas en las que el objetivo ha sido ganar dinero con los jugadores que más subían de valor, ahora es turno para los fichajes de última hora que apuntalen los equipos de la mejor forma posible.

Pero... ¿cuáles son los futbolistas más recomendables para esta cuarta jornada de liga?

Hay que partir de la base de que en el fútbol todo puede pasar y no tienen por qué cumplirse los pronósticos. Dejando eso a un lado, para identificar los futbolistas que más puntos van a dar esta jornada, hay que detectar en primer lugar los partidos propicios, es decir, los partidos a priori más desigualados en los que determinados futbolistas puedan aprovecharse.

Gol del Valencia CF. / VCF

Sancet y Berenger

Por orden cronólogico y obviando el partido del Real Madrid en el que Mbappé siempre va a ser una recomendación Fantasy, el primer partido atractivo es el de Athletic Club. Los leones reciben al Alavés en San Mamés en un partido en el que son ampliamente favoritos, sobre todo por el estado de forma con el que han empezado la temporada. En ese sentido, la mejor recomendación es la de Oihan Sancet, ya totalmente recuperado de su lesión y que será titular. El atacante vasco, cuando le respetan las lesiones, es el futbolista del Athletic que más puntos da. Además, con la baja de Nico, tendrá que asumir todavía más responsabilidad, por no mencionar que es el lanzador de penaltis del equipo.

Otra recomendación low cost es Álex Berenger. Casi con total seguridad cubrirá la baja de Nico Williams en el once titular y es un futbolista que ya ha demostrado su buena relación con el gol estas últimas temporadas.

Oihan Sancet of Athletic Club

Jugadores del Celta

Ya en la jornada dominical, el Celta-Girona puede ser un partido muy atractivo en clave fantasy. El conjunto catalán ha firmado un arranque de liga horrendo, en la misma línea que el final de la pasada campaña, y ahora mismo da pocos síntomas de resurgir. Visita a un Celta de Vigo que, en casa, siempre es un equipo potente, por eso cualquier jugador celeste parece una buena recomendación. El peligro en este partido es Claudio Giráldez y los masivos cambios en el once al que acostumbra, y es que el Celta es, probablemente, el equipo en el que más difícil sea pronostica la alineación.

Pero como los juegos Fantasy están para jugársela de vez en cuando, los jugadores más recomendables pueden ser Bryan Zaragoza, Ilaix Moriba o Javi Rodríguez, además de los evidentes Iago Aspas y Óscar Mingueza. Marcos Alonso también sería una recomendación de no ser por las molestias que arrastra y que lo mantienen como duda hasta el final.

Iago Aspas

Subidos a la ola perica

Uno de los equipos que ha empezado con mejores sensaciones esta temporada es el Espanyol de Manolo García, que esta jornada se mide a uno de los equipos que ha arrancado con peores sensaciones, el Mallorca de Arrasate. El contexto obliga a recomendar jugadores pericos, siendo Puado, Edu Expósito, Carlos Romero y Omar El Hilali las principales apuestas.

Jugadores sueltos

Independientemente de los partidos, hay un grupo de futbolistas que casi aseguran puntos todas las jornadas. Evidentemente, Mbappé, Lamine, Pedri y compañía forman parte de ese selecto grupo, pero el objetivo es descubrir a futbolistas más asequibles económicamente. En ese sentido, Aarón Escandell, portero del Oviedo, se ha postulado en las primeras jornadas como el favorito a ser el guardameta fantasy más rentable de juego. En apenas tres partidos ha sumado 31 puntos y su valor es de los más bajos del juego.

Etta, esta temporada. / EFE

Lo Celso, algo más caro, también es un futbolista que ha empezado la temporada a un nivel espectacular y es momento de apostar por él. Otro perfil interesante puede ser Etta Eyong, que ha sumado 29 puntos hasta el momento con el Villarreal y ha llegado al Levante para ser el líder del ataque granota. Pape Gueye, Isi Palazón, Luis Milla, Affengruber y Valentín Rosier también son jugadores muy apetecibles en estos momentos.