Se encienden todas las alarmas en el Barça con Gavi

La de Gavi parecía una de esas recuperaciones tras una lesión grave que apenas tienen complicaciones. A finales de 2023, el jugador del FC Barcelona sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, con afectación al menisco, en su rodilla derecha, y no volvió a jugar hasta la temporada 2024/25. Tras un proceso de recuperación y readaptación que parecía ir por buen camino, pues su rodilla no se había vuelto a resentir, el joven futbolista ha sufrido un contratiempo en los últimos días.

Justo antes de marcharse a la concentración con la selección española para esta ventana internacional, el FC Barcelona informó de que Gavi sentía unas molestias en la misma rodilla de la lesión y se decidió, teniendo en cuenta los precedentes, que abandonara la convocatoria con España. Y lo que al principio parecían solo unas molestias han terminado por encender todas las alarmas tanto en la Selección como en el Barça por el estado de esa rodilla.

El miedo se multiplicó con las declaraciones del seleccionador Luis de la Fuente, en las que no descartaba que Gavi pase por quirófano próximamente: "He hablado con Gavi: está triste y pendiente de una posible intervención de menisco". El futbolista está siguiendo todas las pautas médicas para no llegar a este extremo y no tener que ser intervenido del menisco interno de la rodilla derecha.

Gavi se duele de la rodilla en un partido de la selección española / AP

Según SPORT, aunque se trata de la rodilla lesionada, no tiene afectado el ligamento cruzado anterior ni el menisco externo, las zonas de las que fue intervenido en noviembre del 2023, por lo que cuenta con más opciones de recuperarse en un tiempo prudencial.

De la Fuente añadió que "Gavi es un jugador muy fuerte... le he animado porque es de estas situaciones dónde uno sale más fuerte". El apoyo del riojano ha sido fundamental durante el proceso de recuperación. Ha estado muy pendiente de él hasta el punto de invitarle a la final de la Eurocopa del 2024 como si fuera un jugador más.

No jugará frente al Valencia

Pase o no por quirófano, lo que es evidente es que Gavi no jugará frente al Valencia CF, siguiendo con el plan conservador que se ha decidido. El míster español lo convocó para la UEFA Nations League de este 2025 y también estaba citado para los partidos frente a Bulgaria y Turquía de clasificación del Mundial 2026. Las molestias en la rodilla que arrastraba le llevaron a parar y causar baja en el partido de Liga ante el Rayo Vallecano y ahora no hay plazo para su vuelta a los terrenos de juego.

Gavi, en común acuerdo con los doctores del FC Barcelona, está siguiendo las pautas conservadoras con el objetivo de no pasar por segunda vez por el quirófano. Su fuerza de voluntad y energía lo está sosteniendo en un momento delicado.