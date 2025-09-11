Kirian Rodríguez anuncia que tiene el alta médica tras superar el linfoma de Hodgkin
El centrocampista ha superado por segunda vez un linfoma de Hodgkin
EFE
El futbolista de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez ha anunciado este jueves que tiene el alta médica desde este miércoles, y puede volver a la dinámica del grupo y competir a nivel profesional en LaLiga Hypermotion, tras superar por segunda vez un linfoma de Hodgkin.
"Quería comunicarles que tengo el alta médica, no estoy curado, porque un paciente oncológico necesita cinco años para la curación, de ahí la recaída que tuve, pero tengo el alta competitiva que me permite volver a mi día a día, a la normalidad", ha expresado el jugador tinerfeño en conferencia de prensa.
