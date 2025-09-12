Las 'apuestas' de la jornada 4 en Biwenger y Fantasy

Esta noche vuelve LaLiga y con ello los Fantasy y las discusiones de fin de semana en los grupos de amigos por goles, asistencias, rojas y puntuaciones incoherentes. Con todo eso, y más en este arranque liguero, es importante acertar con jugadores que pueden dar unos pocos puntos a un precio muy bajo y que con casi total seguridad tendrán unos minutos. No estamos hablando solo de titulares, sino también de parches que pueden salir desde el banquillo en algún momento y que en caso de tener minutos pueden sumar unos puntos en Sofascore (una de las puntuaciones) o en valor estadístico. ¿Quiénes pueden ser esas figuras?

Martín Neto (Elche)

El futbolista del conjunto franjiverde puede ser una de las apuestas de Eder Sarabia. Con talento, capacidad de asociación y último pase, el futbolista asoma como una posibilidad en el once. Más aún teniendo en cuenta que Mendoza viene de estar concentrado con la Sub-21 y siendo un partido de viernes ha tenido menos días que sus compañeros para preparar el enfrentamiento del Pizjuán

Alfon (Sevilla)

Marcó gol en el partido previo al parón con un triunfo sobre el Girona que permitió al Sevilla respirar con cierta traquilidad sumando tres puntos. No es caro en ninguna plataforma Fantasy o Biwenger y tiene un partido ante el Elche en casa, algo que puede permitirle sumar puntos.

Borja Mayoral (Getafe)

Hasta el momento no ha podido ser titular, su participación ha sido intermitente y todavía está lejos del cien por cien, pero la salida de Uche obliga a Bordalás a sacar su mejor versión. Puede ser una apuesta interesante en el duelo contra el Oviedo en casa. Además tira los penaltis.

Borja Mayoral entrenando con el Getafe FC / Getafe FC

Haissem Hassan (Oviedo)

Viene enfadado con el mundo tras pelearse con Paunovic y que el Oviedo le abra expediente. Típico partido para que marque, haga las paces y se olvide un capítulo negativo para el cuadro recién ascendido. Es uno de los mejores en el ataque. Asiste, marca y tiene capacidad para sumar regates.

Gorrotxategi (Real Sociedad)

Después de su gran nivel en el Mirandés tiene que demostrar su nivel en Primera. Tenía presión tras el adiós de Zubimendi y entre los problemas físicos y el mal juego del equipo no ha podido brillar. Contra el Madrid es un contexto propicio para, si la Real es competitiva, que Gorrotxa rinda a buen nivel.

Rodrygo (Real Madrid)

Es uno de los damnificados por la llegada de Xabi Alonso. No tiene protagonismo, le está costando entrar y se le ve nervioso. Sin embargo, el brasileño apunta a titular ante la Real Sociedad, tiene gol y es la ocasión perfecta antes de que vuelva Bellingham de ganarse un puesto. Calidad tiene de sobra.

Álex Berenguer (Athletic)

Con la lesión de Nico Williams, Sancet busca socios en el ataque y Berenguer puede asomarse como la mejor opción. Es un jugador que puede anotar, asistir o ser importante en el duelo ante el Alavés. Ojo con Unai Gómez también saliendo desde el banquillo si tiene 20 minutos. 'Rocky Balboa' tendrá alguna ocasión seguro.

Berenguer celebrando un gol en San Mamés / EFE

Lenglet (Atlético)

El francés puede ser titular para dar descanso a Hancko en vistas a la Champions League. Fue titular en el último encuentro y aunque no estuvo bien, Simeone quiere sacar su mejor versión y usarle como comodín en defensa. La opción de Koke en la medular también es interesante.

Rafa Marín (Villarreal)

El central ha empezado muy bien la temporada. Puede ser un partido de pocos goles, muchos centros al área y posibilidad de ser importante con los despejes. Además en ataque, en los saques de esquina, se asume como un jugador de un nivel alto y peligroso para los del Cholo Simeone.

Rueda (Celta)

Está siendo una de las sorpresas del campeonato. Velocidad, ataque al espacio, capacidad defensiva y además en un buen estado de forma. Apuesta coherente y que puede dar puntos en un partido como el Celta-Girona.

Joel Roca (Girona)

El atacante puede aprovechar una nueva titularidad en choque contra el Celta de Vigo, un equipo que ha recibido goles y que está sufriendo en ese aspecto. Es de las mejores noticias en el equipo de Míchel. Vanat también es interesante, pero podría no ser titular.

Diego Llorente (Betis)

Vuelve de lesión y puede ir directo al once después de la lesión de Bartra que le ha impedido entrenar en toda la semana. Puede ser una de las operaciones que te permita mercadear en juegos con mercado.

Ryan (Levante)

El cuadro granota juega en casa, tiene que dar un paso al frente y para ello será importante cuidar su portería. Llegó y fue directo al once. Se espera que siga como titular y además puede sumar buenas paradas ante el cuadro verdiblanco.

Juan Cruz (Osasuna)

Es un futbolista barato en Biwenger, titular indiscutible y que apunta de nuevo al once contra el Rayo. Contra el Rayo Vallecano quiere volver a ser importante en vistas a una victoria en casa después de la obtenida en la segunda jornada ante el Rayo.

Pedro Díaz (Rayo)

No ha empezado bien la temporada o al menos con el nivel que ofrecía la temporada pasada. Quiere recuperar su mejor versión y enseñar una vez más ese golpeo de media larga distancia. Es un buen momento para apostar por él.

Gerard Martín (Barcelona)

Con Balde lesionado, Gerard Martín puede convertirse en un jugador importante en el lateral izquierdo. Flick confía mucho en su figura y además suele aportar asistencias. Un valor seguro ante un Valencia que puede estar muy replegado.

Gerard Martín - España / EFE

Diakhaby (Valencia)

Marcó gol en el duelo contra el Getafe, puede haber recuperado el sitio y si el Valencia sale con una defensa de cinco es aún más un valor seguro. Ante el Barça se intuye que tendrá que bloquear muchos disparos y despejar muchos balones.

Expósito (Espanyol)

Terminó la temporada pasada a gran nivel y está volviendo a ser fundamental para el equipo de Manolo González. Puede asistir en cualquier jugada a balón parado y si Puado ya no está en el campo ser el encargado de los penaltis.

Samú Costa (Mallorca)

En el Bernabéu, en un ratito, ya mostró su nivel y dejó claro que debe ser importante para Arrasate. Se intuye que será titular ante el Espanyol y es uno de los jugadores que más duelos ganan y más intensos. Si el Mallorca gana será importante seguro.