El zasca de Rafa Benítez a Cristiano Ronaldo

Rafa Benítez es recordado por sus grandes etapas en el Valencia, el Liverpool o el Nápoles, entre otros, pero pocos aficionados al fútbol tienen en su cabeza el paso del exvalencianista por el Real Madrid. Duró seis meses en el puesto, entre junio de 2015 y 2016, y, diez años después, es lógico tener la sensación de que al madrileño no le salió absolutamente nada. Tuvo que convivir con una época convulsa en el Santiago Bernabéu, donde la salida de Casillas, la voluntad de marcharse de un Ramos que finalmente terminó quedándose o la eliminación en Copa del Rey por la alineación indebida de Denis Cheryshev, entre otros, para terminar siendo despedida justamente después de caer ante su Valencia en Mestalla (2-1).

Cristiano y Benítez en un partido del Madrid de la temporada 15-16. / EFE

Sin embargo, su relación con Cristiano Ronaldo trajo cola por los rumores que circularon sobre que Benítez le enseñó a cómo tirar las faltas, motivo por el que, según apuntó la prensa del momento, la relación entre ambos se tensó. Un tanto contradictorio, tratándose de uno de los mejores lanzadores de la historia del fútbol, pero que tuvo su justificación a pesar de que el propio Benítez reconoció que circularon más falsedades que certezas. “El único comentario que le hice a Ronaldo, como le conocía del United, es que analizamos cómo tiraba las faltas. Analizamos la trayectoria, vemos si podemos hacer algún ajuste, vimos que no y nos olvidamos del tema. Es mi única conversación con él. Todo lo demás, es mentira. Cuando tira las faltas, cuando me marcho, sus estadísticas son peores”, dijo Benítez en la Cadena SER.

"Salah es más completo"

Pese a ello, el entrenador madrileño no considera que sea mejor que otros grandes futbolistas del universo del fútbol. Preguntado por quién es mejor entre Cristiano Ronaldo o Mohammed Salah, Benítez no tuvo ninguna duda. "Ronaldo es posiblemente el mejor finalizador, pero Salah es más completo", argumentó en el canal de Youtube de 'Shoot for Love'. Quién sabe si es la ‘venganza’ nueve años después de que el portugués se ‘mofase’ del extécnico del Valencia una vez Pedrerol, en una entrevista previa a la final de la Champions de 2016 en Milán, le preguntó si Benítez le enseñó a tirar las faltas. "Se puede aprender siempre de los entrenadores, algunas cosas sí y otras cosas no", dijo el astro portugués en su momento.