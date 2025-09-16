Los jugadores más feos que han pasado por LaLiga
Siempre tenemos en mente aquello de que para gustos ya tenemos los colores, pero lo cierto es que hay ciertas cuestiones o niveles de belleza (o fealdad) que no admiten demasiadas discusiones
Siempre tenemos en mente aquello de que para gusto ya tenemos los colores, pero lo cierto es que hay ciertas cuestiones o niveles de belleza (o fealdad) que no admiten demasiadas discusiones. Puede gustarte o no, pero es mayoritario pensar que futbolistas como David Beckham o Cristiano Ronaldo son de los más guapos que han pasado por LaLiga. Con otros, quizá la mayoría, sí que puede existir cierto debate. ¿Podríamos decir lo mismo de los feos? Pues sí. Está claro que hay cuestiones objetivas como Ronaldinho, Mono Montoya, Di María o Vinicius, que son de los rostros menos agraciados que hemos tenido en el campeonato nacional, pero hay muchos donde elegir. Te mostramos las imágenes de varios de los jugadores más feos que han pasado por LaLiga. ¿Sobra o falta alguno?
- Carlos Corberán: 'No hemos estado a la altura. Nos hemos visto desbordados
- El 'palo' de Hugo Duro: 'Esto es el Valencia, es primera y el que no pueda...
- Hartos de tanta humillación contra el Barcelona
- Lección del propietario del Espanyol a Peter Lim
- Las (pésimas) notas de los jugadores en el Barcelona-Valencia
- El mensaje de Gayà tras la humillación ante el Barça
- Así ha sido el debut oficial de Hugo Guillamón con el Hajduk Split
- Agirrezabala: partido para olvidar y mucho que mejorar