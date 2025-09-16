El Real Madrid se asegura su central del futuro por una millonada

En los últimos años, el puesto de central fue un problema para el Real Madrid. Ya es pasado aquellos onces que formaban estrellas mundiales como Sergio Ramos, Pepe o Varane. Alaba llegó con un puesto indeterminado, pero las lesiones han dinamitado su paso por el conjunto blanco. Sólo Militao y Rüdiger, cuando las lesiones se lo han permitido, lograron superar el notable alto. El curso pasado la buena noticia fue la irrupción de Asensio, que estaba destinado inicialmente a luchar por la titularidad en el Castilla, pero una serie de acontecimientos le llevaron a hacerse un hueco en la primera plantilla e incluso ser tenido en cuenta para la Selección. Un curso notable le valió también una gran renovación, pero su mala actuación en el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso le han mandado directamente a la sombra del banquillo. La llegada de Huijsen, la recuperación de Militao y el gusto del entrenador por un limitado Tchouaméni como central le van a ir dejando pocas alternativas, aunque habrá que ver lo que ocurre conforme se recuperen el resto de centrales para la causa.

La salida de Jacobo Ramón es parte del plan. El Madrid quería que se fogueara fuera y el Como es una buena opción. Además, los ojos de los técnicos se ponen más sobre Joan Martínez, una de las perlas de la cantera al que una importante lesión le frenó la progresión el curso pasado. El de Alginet tiene sólo 18 años y llegó de la cantera del Levante UD hace dos campañas. Pues bien, tanta es la confianza en él y su futuro, que el Real Madrid ha decidido renovarle hasta 2029. Además, por si acaso, la cláusula asciende hasta los 150 millones de euros.

Joan Martínez, con pasado granota

El propio futbolista lo ha anunciado mediante un mensaje en su Instagram personal. "Sigo ampliando el vínculo con el mejor club del mundo. El apoyo que he recibido del club y de la afición en este último tiempo es algo que llevaré siempre conmigo. Gracias a mis amigos, mi familia y a todo mi entorno por hacerlo posible. Hala Madrid", escribió el talentoso central. Si algo tiene a su favor Joan Martínez es ser uno de los ojitos derechos de Álvaro Arbeloa. Fue uno de sus puntales en el juvenil y ahora aspira a tener el mismo rol en el Castilla. De momento ha sido titular en los dos partidos de Primera RFEF, dejando buenas sensaciones.

Joan Martínez, en el gimnasio / RRSS

El Real Madrid tiene un plan con los centrales de cara al próximo curso, aunque sin descartar algún movimiento este mercado de enero. Alaba no seguirá de ninguna manera y Rüdiger tiene un pie fuera. Con Asencio se buscará una salida en caso de que lleguen dos zagueros nuevos. Ofertas no le van a faltar, pero no se descarta una cesión.

Ibrahima Konaté, durante esta pretemporada. / ADAM VAUGHAN / EFE

Dos nuevos defensas para el Real Madrid

Konaté es la prioridad absoluta. El francés es uno de los mejores defensas del mundo y hasta el momento se ha negado a renovar con el Liverpool para fichar por el Madrid con la carta de libertad. Tiene 26 años y llegaría para ser titular indiscutible. Otro caso diferente es el de Salibá. El también francés tiene acomodo en el Arsenal hasta 2027, por lo que toca negociar sí o sí y esperar que los 'gunners' acepten una buena oferta el verano que viene, cuando sólo le reste ya un curso para marcharse gratis. Todos cuentan con ello y el jugador está tranquilo, sin prisa por mover ficha.