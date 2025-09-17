Benatia denuncia la reiteración de los 'robos' del Madrid: "Yo ya lo viví..."

El Real Madrid y las ayudas arbitrales, un matrimonio bien avenido y consolidado a lo largo de los años que despierta pesadillas entre los que lo sufren en repetidas ocasiones. Es el caso de Mehdi Benatia, director deportivo del Olympique de Marsella, que tuvo que ver desde el palco como el conjunto blanco que le ganaba el partido con un penalti 'de risa'.

El futbolista del Marsella fue al suelo a cortar un disparo de Vinícius, ganándole limpiamente la partida al futbolista brasileño y arrebatándole un balón que, tras la inercia de la entrada, le dio en una mano apoyada sobre el césped con el jugador completamente de espaldas, una situación que el reglamento no contempla como pena máxima.

A pesar de ello, el colegiado -pese a contar con la ayuda de VAR- señaló el camino de los once metros y le dio al Madrid una oportunidad de oro para marcar. Un escándalo que recorrería como la pólvora todos los canales del fútbol europeo y que motivaría la contundente reacción de los integrantes del Marsella.

Reiteración en las ayudas

Benatia salió a 'dar la cara' como representación institucional del club galo en su condición de director deportivo y su reflexión no dejó a nadie indiferente, ya que denunció la reiteración en las ayudas al Real Madrid: "Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido hace siete años (penalti a Lucas Vázquez en las semifinales Real Madrid-Juventus 2019). Tengo el mismo sentimiento", señalaba, y es que en su día fue protagonista de un no-penalti con el que se ayudó al Madrid a jugar una nueva final de la Champions de la que se iba a quedar fuera por la remontada juventina.

Mehdi Benatia en el penalti que le pitaron sobre Lucas Vázquez / SD

Roberto De Zerbi, contundente

Desde el conjunto marsellés también habló el entrenador, que no se quedó corto a la hora de calificar la acción más trascendente del encuentro: "El penalti es una vergüenza, todo el mundo hablaba de la injusticia contra el Madrid por lo de la Real Sociedad y esta noche lo hemos pagado", denunciando no solamente lo flagrante del penalti, sino también la presión que ejercen sobre el colectivo arbitral para condicionar sus actuaciones.