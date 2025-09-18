España se convierte en cantera de Europa

Este jueves se cierra el mercado de fichajes en la Liga F con un dato que confirma el talento del fútbol femenino español: más de un millón de dólares ingresados por salidas al extranjero y una generación joven que despierta el interés de grandes ligas europeas. En un verano récord, con 12,5 millones en traspasos internacionales a nivel global, España se consolida como una de las principales canteras del continente.

Lejos de ser una señal de debilidad para la competición doméstica, el creciente número de jugadoras que dan el salto a otros campeonatos es reflejo del trabajo formativo de los clubes nacionales y del creciente prestigio del talento local. Inglaterra, Italia, Alemania o Suiza se han convertido en destinos habituales para futbolistas que buscan nuevos retos, experiencia internacional y una evolución tanto deportiva como económica.

Uno de los focos más activos de esta exportación ha sido la Comunitat Valenciana. El Valencia CF, por ejemplo, ha vivido la salida de varias jugadoras de proyección: Asun Martínez y la guardameta Enith Salón ficharon por el Servette suizo; Ainhoa Alguacil, por el Eintracht Frankfurt alemán; y Aida Esteve, por el Parma Calcio en la Serie A. En el Levante UD, Daniela Arques también emprendió una nueva etapa en el Sporting de Portugal.

Asun, en el Servette. / SERVETTE

Todas ellas comparten juventud, proyección internacional y experiencia en las categorías inferiores de la selección española. Su presencia en campeonatos extranjeros no solo enriquece su crecimiento profesional, sino que posiciona a España como un referente formador a nivel europeo.

Leaderbrock Women, en plena expansión internacional del talento femenino español

La agencia valenciana Leaderbrock Women —división femenina del Leaderbrock Sports Group, creada en diciembre de 2024— ha consolidado su crecimiento en este mercado de fichajes. En menos de un año, ha duplicado su presencia internacional, pasando de operar en 4 a 8 mercados, acompañando a jóvenes talentos nacionales en sus nuevas etapas deportivas.

Casos como el de Aida Esteve en Italia (Parma Calcio), Izarne Sarasola en Francia (Nantes FC) o Alejandra Bernabé en Inglaterra (Liverpool) son solo algunos ejemplos de una estrategia enfocada en potenciar el desarrollo profesional y la visibilidad internacional de las jugadoras españolas.

El fichaje de Bernabé, además, marca un hito en la historia del fútbol femenino español: se trata del primer traspaso de una jugadora nacional entre dos clubes de la liga inglesa, del Chelsea al Liverpool, una operación gestionada íntegramente por la división femenina de Leaderbrock.

Este momento de expansión no solo consolida a Leaderbrock Women como referente en la representación de futbolistas, sino que también refleja el creciente peso del fútbol español en los grandes mercados europeos.