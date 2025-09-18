España vuelve a ser la mejor selección del mundo

La selección española, vigente campeona de Europa, se ha situado en la primera posición de la clasificación mundial de la FIFA, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014. España, segunda en la anterior lista, lidera el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina (1870.32), líder desde abril de 2023.

El top 10

Entre los diez primeros puestos también Portugal sube un escalón y se coloca en quinto lugar y lo hacen igualmente Croacia, novena, e Italia, décima, las tres selecciones beneficiadas por el descenso a la sexta posición de Brasil, quinta en el ránking anterior.

Alemania, fuera de los diez primeros

Alemania sale por primera vez del «top» diez desde octubre de 2024. La selección germana baja tres puestos y figura ahora en decimosegundo lugar, penalizada por la derrota en su primer partido en Eslovaquia (2-0) en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, en la que es tercera en su grupo tras Eslovaquia e Irlanda del Norte.

También avanza un puesto Marruecos, ahora undécima, que ha ganado ocho de los nueve encuentros que ha jugado desde la última clasificación de julio, y destaca el ascenso en diez posiciones de Eslovaquia, que registra la mayor subida en cuanto a puestos se refiere.

Además de la victoria sobre Alemania, Eslovaquia también ganó a Luxemburgo y vuelve a estar entre las 50 mejores selecciones.

Canadá, país anfitrión del Mundial 2026, mejora dos puestos (26) y logra la mejor posición desde la creación de la clasificación en 1993, junto a Kosovo (91ª, + 4).

Para la tabla publicada este jueves, la FIFA ha tenido en cuenta 200 partidos internacionales de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del año que viene, en la que España lidera su grupo tras la victoria sobre Bulgaria (0-3) y la goleada a Turquía (0-6). Sus próximos partidos serán en casa contra Georgia y Bulgaria el mes que viene.

De las 48 selecciones que participarán en el Mundial tienen ya segura su plaza las tres anfitrionas, Canadá, México y Estados Unidos; Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea y Japón (AFC); Marruecos y Túnez (CAF); Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay (CONMEBOL) y Nueva Zelanda (OFC).

Clasificación

1. España: 1875.37 puntos

.2. Francia: 1870.92

3. Argentina: 1870.32

4. Inglaterra: 1820.44

5. Portugal: 1779.55

6. Brasil: 1761.6

7. Países Bajos: 1754.17

8. Bélgica: 1739.54

9. Croacia: 1714.2

10. Italia: 1710.06.